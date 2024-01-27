新春走基層：北麂島上的守塔人

中評社北京1月27日電／據央廣網報導，據中央廣播電視總台中國之聲《新聞和報紙摘要》報導，浙江溫州瑞安市北麂島地處海上交通要道，過往船只頻繁，島上擁有溫州海域唯一有人值守的國際一級大型燈塔——北麂山燈塔。1990年燈塔建成後，杜忠良就成了守塔人，這一守就是34年。如往年一樣，這個春節，杜忠良將依然在北麂島上度過。系列報導《新春走基層》，本期推出《北麂島上的守塔人》。



凌晨四點半，北麂島的天剛蒙蒙亮，四周還一片漆黑。杜忠良已經開始了一天的忙碌，升國旗，是他每天工作的第一件事。



杜忠良：我們北麂島屬於溫州地區最東邊的一個島嶼，燈塔建起來之後每天都保持升國旗。看著五星紅旗冉冉飄揚在上空，特別自豪。



反復檢查，仔細記錄，瑣碎的事情重復了34年。燈塔日記上的每個數字，每一次寫下的“正常”兩個字，都見證了杜忠良一個個尋常日子的努力。



島上交通不便，又分隔兩地，家裡有急事的時候，他常常無法及時趕回。2014年，妻子楊聖華來到北麂島，選擇和丈夫一起守護燈塔，成為島上第一位女燈塔工。



妻子楊聖華：他帶著我，跟我介紹這些都有什麼作用，女燈塔工必須學會保養、開啟這些設備。



妻子的到來，讓杜忠良孤單的守塔生活變得溫暖而明亮。忙完工作，他會到廚房裡和妻子一起忙活。一日三餐，平平淡淡，卻是最真實的幸福。



不值班的時候，杜忠良常喜歡到山下的村莊跟漁民嘮嘮嗑，很多漁民喜歡叫他“阿良”，有他守著燈塔，他們出海打漁時是安心的。



村民李琳：有阿良守護燈塔，就是一種安全回家的信號，讓家人放心的信號。



遠離都市的繁華，杜忠良已經習慣了冷清的“燈塔守望”生活。如今，能有妻子的陪伴，和漁民們也常來常往，在島上過年，他也覺得和回家沒什麼兩樣。



夜幕降臨，杜忠良說，他很喜歡晚上站在燈塔遠望，看著遠處的漁船漸漸靠岸，看著船上的人匆匆下船，他知道，燈塔照亮的地方，正是回家的方向。