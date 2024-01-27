福島事故十餘年　核殘渣提取仍未啟動

中評社北京1月27日電／據新華網報導，日本東京電力公司25日說，由於預定的施工方法無法應對當前狀況，取出福島第一核電站2號機組反應堆內核燃料殘渣的計劃，將推遲至2024年10月前開始實施。這是東京電力公司第三次推遲這一施工計劃。



據日本共同社、《每日新聞》等媒體25日報導，原定計劃是從2號反應堆安全殼一處與外界貫通的小口伸進折叠式機器人手臂，挖取一小勺核燃料殘渣。但2023年10月打開這處小口的蓋子後發現，原本可從外部抵達反應堆下方的管道被事故時流入的一些堆積物堵上了。雖然目前正嘗試用低壓水清除堆積物，但今後作業是否順利還是未知數。東京電力公司考慮用更細的伸縮式管型機械來代替機器人手臂。不過，變更施工方法就要再次通過日本原子能規制委員會的審查，原定工期也相應要推遲。



報導說，取出核燃料殘渣的開始時間最初計劃的是2021年內，因設備研發、機器人手臂的改良耗時較長，施工計劃此前已推遲過兩次。核事故迄今已快13年，東京電力公司計劃2041年至2051年之間完成廢堆工作，而目前取出核燃料殘渣還未能開始。



就東京電力公司再度推遲工期，日本經濟產業大臣齋藤健26日表示，總額8萬億日元（約合3887億人民幣）的廢堆費用預計不會變。



2011年3月11日，日本東北部海域發生9.0級強震，引發特大海嘯。受地震、海嘯雙重影響，福島第一核電站全部6個機組中的1至3號機組堆芯熔化，形成核燃料殘渣。如何取出1至3號機組安全殼內部的核殘渣被認為是福島核電站報廢的最大挑戰。