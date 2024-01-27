2024龍年是“無春年”？專家稱很常見

中評社北京1月27日電／據新華社報導，即將到來的甲辰龍年將出現“兩頭無立春”現象，即，全年沒有立春日，民間稱這樣的年份為“無春年”，並傳言這樣的年份不宜結婚，引發公眾關注。天文科普專家表示，無春年是我國農曆歷法中出現的正常現象，而且很常見。



“無春年”是如何形成的呢？中國天文學會會員、天津市天文學會理事楊婧解釋說，我國古人將一年分為二十四個節氣，反映了地球在繞太陽運行軌道上的不同位置，而目前國際通用的公歷也是根據地球繞太陽公轉的規律制定的歷法，所以節氣在公歷中對應的日期基本固定，但在農曆中對應的日期卻非常不固定。這是因為農曆是以月相盈虧和太陽周年視運動兩個自然周期為依據制定的歷法，同時為了兼顧一年中寒暑季節變化，古人還採用設置閏月的方法，也就是很多人所熟知的“十九年七閏”。這樣，農曆年就有閏年和平年之分，閏年共13個月有384天左右，平年共12個月有354天左右。



春節是農曆的節日，它在公歷中的日期最早可在1月21日，最晚可在2月20日。由於立春在公歷中的日期是2月4日前後，因此隨著春節在公歷日期中的變化，農曆一整年中可能會出現兩個立春日，也可能一個立春日也沒有。



以即將到來的甲辰龍年為例，春節是2月10日，而立春是2月4日，2025年春節也就是乙巳蛇年春節是1月29日，而立春是2月3日，所以甲辰龍年一整年都沒有立春日。



楊婧表示，“無春年”並不罕見，反而很常見，平均2至3年就會出現一次。統計顯示，在本世紀的100年中，兩頭春的年份有37次，無春的年份有37次，單春的年份有26次，其中年初立春有12次、年末立春有14次。



楊婧表示，“無春年”只是沒有立春日，並非沒有立春節氣，也不是沒有春天，更與吉凶禍福、婚喪嫁娶毫無關係。