推動人工智能賦能新型工業化

中評社北京1月27日電／據經濟日報報導，日前召開的國務院常務會議強調，以人工智能和製造業深度融合為主線，以智能製造為主攻方向，以場景應用為牽引，加快重點行業智能升級，大力發展智能產品，高水平賦能工業製造體系。



新時代新征程，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，實現新型工業化是關鍵任務。工業強，則國強。歷史告訴我們，一個國家特別是大國要實現現代化，必須要有高度發達的現代工業。工業由大向強，才能為全面建成社會主義現代化強國奠定堅實的物質技術基礎。新型工業化是塑造競爭新優勢的必由之路，也是不斷滿足人民群眾對美好生活需要的必然選擇。



推進新型工業化，我國已具備良好基礎和條件。製造業總體規模連續14年保持全球第一，擁有全世界最完整的產業體系。“大”和“全”的優勢持續鞏固，並向著“強”而“精”不斷進軍。我國還擁有超大市場規模和人力資源豐富的優勢，物質技術基礎雄厚，經濟發展韌性好，調整適應能力強。把握新一輪科技革命和產業變革新機遇，順應全球經濟發展大勢，積極推進新型工業化，才能實現從製造大國向製造強國的躍升。



當前，人工智能技術已展現出對製造業的強大賦能作用。以大模型為代表的人工智能發展呈現出技術創新快、應用滲透強、國際競爭激烈等特點，並加速與製造業深度融合，深刻改變了製造業生產模式和經濟形態。我國人工智能核心產業規模持續增長，智能芯片、開發框架、通用大模型等創新成果不斷湧現，算力規模位居全球第二。人工智能與製造業深度融合，有力推動了製造業高端化、智能化、綠色化、融合化。



更好推動人工智能賦能新型工業化，要夯實人工智能技術底座。著力推動大模型算法、框架等基礎性原創性技術突破，提升智能芯片算力水平。推進數字產業化，聚焦集成電路、關鍵軟件等發展，加快雲計算、大數據、虛擬現實等融合創新。加強5G、數據中心、算力等基礎設施建設，加快工業互聯網規模化應用，釋放數據價值，為數字化、智能化提供原動力。



人工智能與實體經濟深度融合是主線。數字技術和實體經濟深度融合是新型工業化的鮮明特徵。要加快產業數字化，深入實施智能製造工程，強化人工智能技術在製造業全流程融合應用，提升研發、中試、生產、服務、管理等各個環節智能化水平。推進人工智能試點示範，加快通用大模型在工業領域部署，拓展應用場景，推動企業“智改數轉”，提升製造業質量和效益，形成新質生產力。



還要重點打造一批智能產品和裝備。發揮大模型強認知、強交互、強生成的特點，促進高端裝備、關鍵軟件、智能終端升級迭代，提升重點產品和裝備智能化水平。大力發展智能產品和裝備、智能工廠、智慧供應鏈，為人工智能高水平賦能工業製造體系，提供更多工具箱。多措並舉充分發揮人工智能技術對工業發展的放大、叠加和倍增作用，不斷推進新型工業化獲得新動能、取得新成果。