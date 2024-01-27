劍指俄羅斯　北約大規模軍演加劇地區緊張

中評社北京1月27日電／據新華網報導，北約日前啟動冷戰結束以來最大規模的軍事演習。分析人士指出，北約舉行規模空前的軍演劍指俄羅斯，既是要為在戰場上受挫的烏克蘭打氣，也是要渲染所謂“俄羅斯威脅”以說服北約國家民眾支持擴軍備戰。此舉挑動陣營對抗，不利於地區和平安全。



北約大秀肌肉



此次演習代號為“堅定捍衛者2024”，於1月24日啟動，將持續到5月31日。



據北約發布的信息，此次軍演已籌劃數年，是1988年以來北約舉行的最大規模軍演，將有來自北約31個成員國以及夥伴國瑞典的約9萬名軍人參加，參演裝備包括航空母艦、驅逐艦等50多艘艦船，80多架戰鬥機、直升機、無人機等飛行器，以及133輛坦克和533輛步兵戰車等1100多輛作戰車輛。



此次軍演將由一系列國別演習和多國聯合演習組成，地點涵蓋北美到北約東翼的廣大地區。北約歐洲盟軍總司令克里斯托弗·卡沃利稱，北約“將演示從北美跨大西洋調動部隊來加強歐洲－大西洋地區的能力”。



意在壓俄挺烏



北約此次大規模軍演明顯針對俄羅斯。北約稱，此次軍演是首次落實去年北約維爾紐斯峰會通過的“地區防禦計劃”。該計劃把俄羅斯與恐怖主義列為北約受到的兩大威脅。俄總統新聞秘書佩斯科夫25日說，北約此次軍演規模空前，“他們並不遮掩演習是針對誰”。



同時，此次軍演在俄烏戰場上烏軍反攻受挫、西方國家表現出“援烏疲勞症”的背景下舉行，也被認為有給烏克蘭打氣的意圖。



俄羅斯科學院普裡馬科夫世界經濟與國際關係研究所研究員維克托·米津說，北約此次軍演意在向俄施壓，這與烏克蘭去年對俄反攻受挫密切相關。俄羅斯獨聯體國家研究所專家亞歷山大·杜查克認為，北約想通過戰爭宣傳讓西方民眾繼續支持他們的政府向烏克蘭提供軍事援助。



不過分析人士指出，北約通過軍演威懾俄羅斯並不會對俄烏戰場造成實質性影響。美國前外交官、蘭德公司兼職高級研究員威廉·考特尼說，面對冷戰結束以來北約最大規模的軍演，俄羅斯在觀察，但並不恐慌。

