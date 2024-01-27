加大開放力度推進制度創新

中評社北京1月27日電／據經濟日報報導，國新辦26日舉行新聞發布會，國家發展改革委、商務部、中國人民銀行、科技部及上海市有關負責同志就日前發布的《浦東新區綜合改革試點實施方案（2023—2027年）》回應社會關切。



國家發展改革委副主任李春臨表示，《實施方案》明確兩階段目標，即到“十四五”期末，制度創新取得重要階段性成效，一批標誌性改革成果在面上得到推廣；到2027年，基本完成試點任務，制度創新取得突破性進展，為全面建設社會主義現代化國家作出重要示範引領。為此，將從加大規則標準等開放力度、完善科技創新體系等5方面措施入手，支持浦東新區推進綜合改革試點，爭取創造出更多可復制、可推廣的成功經驗。



上海市人民政府副市長華源表示，《實施方案》發布是國家深化改革開放的重大戰略部署，上海將抓好3方面落實：一是提高政治站位，聚焦關鍵領域，著力破解深層次體制機制障礙；二是加強系統集成，聚焦全鏈條全周期，著力放大改革的綜合效應；三是堅持形成合力，聚焦協同性、有效性，著力強化示範引領作用。



在全球一體化背景下，推動浦東新區高水平對外開放世界矚目。商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激說，將從推進制度型開放、支持雙向投資合作、促進跨境貿易創新發展3方面，支持浦東新區對接高標準國際經貿規則、建設開放平台、深化貿易投資合作，推進重點領域和關鍵環節的改革創新，持續深化綜合改革試點，為浦東新區打造社會主義現代化建設引領區提供支撐。



支持浦東新區完善科技創新體系、建設開放創新生態，是《實施方案》中的重要舉措之一。科學技術部政策法規與創新體系建設司負責人曹寧說，科技創新中心是上海“五個中心”城市總體定位之一。浦東新區承擔著科技改革發展“試驗田”的重要使命。科學技術部將持續支持浦東新區改革創新、先行先試，優化科技創新管理機制和資源配置，推動基礎研究制度集成創新，創新科技成果轉化機制，完善開放合作的國際協同創新機制，為我國加快實現高水平科技自立自強、以科技現代化引領中國式現代化提供有力支撐。



數據是數字時代重要的生產要素，《實施方案》在構建數字經濟規則體系、數據要素市場化配置等方面賦予浦東新的試點任務，將為浦東發展數字經濟注入新動能。上海市人民政府副秘書長、浦東新區區委副書記、區長吳金城介紹，目前浦東已在數據要素市場化探索方面取得了階段性成果，數據交易功能不斷提升拓展，數據產業集群初步建立，數據產業創新生態初步形成。上海市將在深化數據要素制度型開放、加快數據要素資產化等方面率先探索突破，為全國積累更多經驗。

