“機智”號火星直升機結束3年歷史性旅程

中評社北京1月27日電／據新華網報導，美國航天局25日宣布，“機智”號直升機已結束在火星上的使命。“機智”號在火星表面工作近3年，總共進行了72次飛行，遠超最初設計的30天5次試飛的目標。



美國航天局說，“機智”號總計飛行時長超過2小時，總計飛行距離超過最初設計目標的14倍，服役時間超過設計期限的33倍。



“機智”號直升機於2021年2月18日隨美國“毅力”號火星車一起登陸火星。它重約1.8千克，有4片旋翼，由太陽能電池板為鋰電池供電。同年4月19日，“機智”號完成在火星上的首飛。



據美國航天局介紹，“機智”號本月18日進行了最後一次火星飛行。其傳回地球的飛行圖像顯示，“機智”號旋翼葉片在著陸過程中受損，無法再次飛行。目前“機智”號仍呈直立狀態，並與地面控制團隊保持通信。“機智”號任務結束後，任務團隊還將對其系統進行最終測試，並下載機載存儲設備中的剩餘圖像和數據。



據介紹，“機智”號在火星的任務期持續延長，其能力也經過了升級。它能夠在險惡的地形中自主選擇著陸點，處理失效的傳感器，在火星沙塵暴後能夠自我清潔，實現了在48個不同地點飛行，進行了3次緊急著陸，能夠扛過火星上的寒冬。



美國航天局局長比爾·納爾遜表示，“機智”號首次實現了人造航空器在另一個行星上的受控飛行，它在火星的歷史性旅程已結束，它比想象的飛得更高、更遠，這有助於美國航天局準備未來在太陽系中的航天探索。