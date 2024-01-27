歐盟投資審查新規難成“救芯丸”

中評社北京1月27日電／據經濟日報報導，近日，歐盟委員會發布了投資審查新規，要求歐盟成員國加強審查對本國敏感行業的外國直接投資（FDI）行為。據悉，半導體行業將是歐盟委員會緊盯的重點“敏感行業”之一。這也是自歐盟《芯片法案》生效後，歐盟以“加強經濟安全”為由，再次開出的一劑“救芯丸”。



近年來，歐盟與美國、日本等其他主要經濟體一樣，將重振芯片產業作為其戰略經濟政策中的重要一環，不斷以公共資金補貼、行政干預等做法扶持芯片產業本土化。相較於美國的《芯片與科學法案》，歐盟的《芯片法案》直指芯片供應安全問題，更加強調歐盟成員國內部的協作分工，體現了“抱團取暖、自產自銷”的政策考慮基調。



歐盟委員會此前出台的《芯片法案》顯示，歐盟計劃投入超過430億歐元，以提振歐洲芯片產業，降低歐洲對美國和亞洲相關企業的依賴。一是提出“歐洲芯片倡議”，加強現有的研究、開發和創新，以確保部署先進的半導體工具以及用於原型設計、測試的試驗生產線等；二是建設新的合作框架，通過吸引投資和提高生產力來確保供應安全，以提高先進制程芯片供應能力；三是完善歐盟成員國與委員會之間的協調機制。歐盟委員會主席馮德萊恩曾表示，《芯片法案》可以改變歐盟的全球競爭力。在短期內，它將使歐盟能夠預測並避免供應鏈中斷，提升歐盟產業供應的自主能力；從中期看，它將有助於幫助歐盟成為全球半導體產業的領軍者。



不過，加大資金投入振興並扶持歐盟的芯片產業或許僅是《芯片法案》的“題面之義”。換言之，鑒於歐洲在航空航天、汽車製造、工業電子等芯片終端應用領域實力雄厚，歐盟希望充分利用自身在特定終端市場領域的優勢，制定半導體創新和投資路線圖，通過提高其他國家對歐洲產品和技術的依賴度，從而提升歐洲在全球半導體產業鏈中的地位。據此，《芯片法案》專門規定，獲得資金扶持的企業需承諾在歐盟境內開展兩類閉環活動：一是建立開放的歐盟晶圓廠，即設立的半導體研發或生產工廠，專供諸如空中客車、奔馳、西門子等歐洲主要半導體使用廠商；二是建立綜合生產設施，即在歐盟本土完成半導體技術創新，獲取歐洲首發的半導體研發成果。



據瞭解，在歐盟計劃投入的430億歐元內，將有超過三分之二的資金以“國家補助款”形式鼓勵半導體廠商在歐盟境內建造尖端芯片工廠，其餘資金或將投入芯片產業的基礎建設中。這意味著，歐盟將通過各種形式的招商引資活動，促進半導體企業在歐洲境內落地建廠。借助未來建立於歐盟境內的數家超級芯片工廠，生產小於2納米和節能的芯片，力求到2030年將歐洲芯片產能從目前占全球的10%提高到20%。此次歐盟委員會針對芯片行業設立投資審查新規，不過是在廣撒招商引資的“英雄帖”後，又趕忙打上一個保守排外的“補丁”。



結合此前包括法國Soitec、歐洲意法半導體（STM）、德國默克（Merck）、日本村田製作所等在內的多家半導體跨國公司的表態來看，歐洲強行吸納半導體產業鏈“回流”難度極高。業界專家表示，鑒於半導體行業當前已經在全球範圍內建立起了廣泛而複雜的供應鏈體系，短期建立一個僅限於歐洲，並且能讓歐盟企業自給自足的半導體產業鏈並不現實。與此同時，荷蘭光刻機製造商阿斯麥（ASML）此前也對歐盟意圖操縱芯片市場的行為發出過提醒，稱接連發布的芯片政策會干擾半導體行業的供給結構，可能將導致芯片產業難以匹配市場實際需求，頻頻在供應過剩和短缺之間尷尬搖擺。



歐盟委員會此次發布的投資審查新規保守主義色彩濃厚，儘管體現了歐盟政策一貫的步步為營，但似乎並不能成為促進歐洲芯片產業發展的“救芯丸”。作為全球主要外向型經濟體的代表之一，歐盟在面對新興技術競爭時，理應展現出更加開放自信的姿態。