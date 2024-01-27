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第78屆聯合國大會主席弗朗西斯將訪華
http://www.CRNTT.com   2024-01-27 10:53:24


　　中評社北京1月27日電／據新華網報導，外交部發言人汪文斌26日宣布：應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，第78屆聯合國大會主席弗朗西斯將於1月27日至31日訪華。

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