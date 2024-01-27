【
大
中
小
】 【
打 印
】
第78屆聯合國大會主席弗朗西斯將訪華
http://www.CRNTT.com
2024-01-27 10:53:24
中評社北京1月27日電／據新華網報導，外交部發言人汪文斌26日宣布：應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，第78屆聯合國大會主席弗朗西斯將於1月27日至31日訪華。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
胡塞武裝要求美英籍聯合國員工離開
(2024-01-24 15:17:02)
且十：美曲解聯大2758號決議，不會得逞
(2024-01-23 18:11:33)
聯合國秘書長對頓涅茨克遭襲事件予以譴責
(2024-01-22 11:45:41)
李銘義語中評：羅森伯格說法是某種膝跳反應
(2024-01-22 00:27:53)
聯合國：近7成援助加沙物資被以軍攔截
(2024-01-21 14:50:12)
包宗和語中評：美國兩面手法 對賴不放心
(2024-01-20 00:39:07)
聯合國將發行中國農曆龍年郵票版張
(2024-01-18 10:16:19)
AIT主席解讀2758號決議郭正亮：很嚴重
(2024-01-17 22:28:55)
專譯：避免加沙衝突死灰復燃 關鍵在於聯合國
(2024-01-16 14:08:56)