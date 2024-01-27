迎難而上做好農村金融服務

中評社北京1月27日電／據經濟日報報導，鄉村振興離不開金融支持。當前服務農村的金融機構還存在供給不足現象，農戶從正規渠道融資較少，融資難、融資貴現象亟待破解。



客觀來看，金融機構開展農村金融服務存在一些困難。在農村地區，農戶經營規模一般較小，缺少抵質押物和擔保條件，造成金融機構發放貸款效率較低、成本較高。農戶生產經營還易受異常天氣災害、農產品價格波動等因素影響。多種原因共同作用，導致金融機構很難為農戶、中小農業企業、合作社提供高效融資服務，農村地區貸款利率水平明顯高於城市地區。



推動農村金融服務提質增效，需要鼓勵銀行等金融機構通過創新模式、開展合作破解信息不對稱和融資成本高的問題。比如，通過“保險＋期貨、保險＋擔保＋信貸”、政銀擔等模式，降低農村金融風險、提升農村金融服務效率。



推廣應用農村數字金融勢在必行。以多種形式開展數字金融知識普及活動，充分利用雲計算、大數據、物聯網、移動互聯網等新興技術，優化業務流程，突出精細化管理，助推農村金融數字化轉型，提高農村金融服務質效。



穩步提升農業保險廣度深度十分必要。實施農業大災保險試點，完善農業保險再保險體系，拓寬新型農業經營主體生產經營風險轉移渠道。探索研發滿足農民需求的農業保險新險種，進一步增強政策性農業保險對生產經營的支撐保障作用。



加快建設農村信用體系至關重要。積極動員基層職能部門會同金融機構建立農戶信息共享平台，各金融機構間建立資源共享數據庫，對信用等級高、資信程度好的農戶優先發放貸款。通過開展信用村、信用鄉鎮創建活動，逐步擴大個人數據庫在農村地區的覆蓋範圍，解決農村信貸信息不對稱問題，確保融資擔保體系的順利運行。