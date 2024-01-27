【
大
中
小
】 【
打 印
】
駐華使節龍江行：“爾濱”，你好！
http://www.CRNTT.com
2024-01-27 11:00:13
中評社北京1月27日電／據新華社報導，這個冬天，火爆的冰雪游讓黑龍江乃至整個大東北都火出了圈。夢幻的雪鄉、充滿激情的冰雪運動、風味獨特的東北菜吸引了大量海內外遊客。這幾天，來自多個國家的駐華使節和外交官也來到這裡，去感受這冰天雪地裡蘊藏的“熱”能量。
這是外交部2024年開展的首場“駐華使節地方行”，來自18個國家和國際組織的22位駐華使節、外交官和國際組織代表應邀參與。從23日至27日，使節和外交官們行程數百公里，對當地的冰雪旅遊、冰雪運動、冰雪產業來了一次深度體驗。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
劉必榮語中評：台灣根本沒有話語權
(2024-01-27 00:18:47)
駐厄瓜多爾大使陳國友會見基多市長穆尼奧斯
(2024-01-25 11:59:47)
李強同安提瓜和巴布達總理布朗會談
(2024-01-25 10:42:51)
王帆：中國外交為國際亂局注入確定性
(2024-01-25 09:38:35)
外交部：讚賞菲方重申堅持一個中國政策
(2024-01-24 22:04:29)
美防長出院後首次露面
(2024-01-24 22:03:06)
全國人大與蒙古國家大呼拉爾交流機制會議
(2024-01-24 15:28:45)
烏茲別克斯坦總統向人民英雄紀念碑敬獻花圈
(2024-01-24 15:28:09)
吐瓦魯財長：26日選後將重新檢視與台關係
(2024-01-24 13:05:26)
看“冷經濟”如何釋放“熱動能”
(2024-01-24 08:24:48)