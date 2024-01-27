駐華使節龍江行：“爾濱”，你好！

中評社北京1月27日電／據新華社報導，這個冬天，火爆的冰雪游讓黑龍江乃至整個大東北都火出了圈。夢幻的雪鄉、充滿激情的冰雪運動、風味獨特的東北菜吸引了大量海內外遊客。這幾天，來自多個國家的駐華使節和外交官也來到這裡，去感受這冰天雪地裡蘊藏的“熱”能量。

這是外交部2024年開展的首場“駐華使節地方行”，來自18個國家和國際組織的22位駐華使節、外交官和國際組織代表應邀參與。從23日至27日，使節和外交官們行程數百公里，對當地的冰雪旅遊、冰雪運動、冰雪產業來了一次深度體驗。