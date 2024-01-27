中烏物流運輸合作前景廣闊

中評社北京1月27日電／據經濟日報報導，訪烏茲別克斯坦中亞國際研究所首席研究員納齊羅夫。近年來，烏茲別克斯坦積極實施開放經濟政策，加速融入國際市場，吸引了國外物流運輸領域合作夥伴的興趣。烏茲別克斯坦中亞國際研究所首席研究員阿·納齊羅夫認為，交通物流基礎設施在烏茲別克斯坦現代經濟發展中發揮著重要作用，與國際夥伴合作將提高烏茲別克斯坦出口多元化程度。



納齊羅夫表示，烏茲別克斯坦不僅積極拓展與中亞、獨聯體、俄羅斯等傳統市場的貿易關係，還積極發展與中東、歐洲、南亞和東南亞等國家的合作。在此背景下，烏茲別克斯坦與中國的貿易往來尤為亮眼，2023年前10個月，中國與烏茲別克斯坦雙邊貿易額突破百億美元大關，達到110億美元，同比增長42.1%。在2023年5月舉行的首屆中國—中亞峰會上，交通領域合作也成為各方關注的重點之一。納齊羅夫認為，中烏物流運輸合作有助於確保中亞國家與中國貿易暢通，促進貨物流通，增強產業合作，也有助於烏方引進中方加工生產技術。



烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫在出席第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇時，提出了一系列旨在實施“一帶一路”倡議框架內重大項目的舉措。同時，中方表示願與烏方共同努力，落實好兩國元首達成的共識，增強在交通、基礎設施建設等領域的互動，激發物流潛力，提高地區互聯互通水平，造福兩國人民。



納齊羅夫指出，物流運輸合作作為中烏務實合作的重要領域，至今已取得顯著成果。2023年8月30日，作為中國—中亞貨物運輸線的一部分，中亞班列首列261節車廂的列車從中國柳州出發前往烏茲別克斯坦，後歷時近兩周抵達目的地塔什干。柳州是中國汽車零部件生產基地、汽車及零部件出口基地和全國汽車產業示範基地，該條線路的開通對烏茲別克斯坦汽車行業發展、中烏汽車製造業合作具有重要意義。2023年9月，烏茲別克斯坦鐵路公司與中國西安自貿港建設運營有限公司舉行了會議，討論加強物流基礎設施建設領域合作問題。在2023年11月於廣州舉辦的“烏茲別克斯坦—中國”商業論壇上，中國海晨股份公司與烏茲別克斯坦交通部簽署戰略合作備忘錄，雙方計劃在烏茲別克斯坦的安集延州、納沃伊州和卡拉卡爾帕克斯坦共和國新建現代化物流中心。



2023年前10個月，得益於兩國在物流運輸領域的積極互動，中烏間貨物運輸量增長17.1%，至410萬噸。



納齊羅夫認為，中國與烏茲別克斯坦持續重視物流運輸行業發展，兩國在該領域的合作具有巨大潛力。



首先，兩國間潛在貨運量大。中歐航線貨物運輸在過去幾年年均增長率超過10%，同時，96%以上的貨物通過海運運輸。將部分低效海運路線轉變為合理陸運路線，將為中亞貨運走廊提供龐大的貨運量。其次，兩國均支持加速推進中吉烏鐵路建設，該項目旨在提高中國、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦三國間的貨運效率、降低物流成本。此外，中烏兩國都致力於在鐵路、公共交通領域引入數字信息技術，經驗交流、技術人員聯合培養、基礎設施更新將成為兩國重要的合作方向。



納齊羅夫指出，烏茲別克斯坦期待與中國運輸企業長期合作，共同建立貨物運輸合資企業、物流運輸綜合體，以優化本國供應鏈。上述舉措不僅將提高兩國交通運輸業的現代化水平，也將進一步加強中烏兩國關係。