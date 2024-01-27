武漢塑造現代化產業體系新優勢

中評社北京1月27日電／據經濟日報報導，生產線上，點焊機器人“手臂”來回揮舞，指示燈不停閃爍，機械碰撞聲不絕於耳……新年伊始，在湖北省武漢市經濟技術開發區，東風汽車集團有限公司一座新能源汽車製造工廠內，工人們正加緊聯調聯試。該工廠投產後，將生產東風本田全新的電動化車型，助力湖北汽車產業“換道超車”。



2023年以來，武漢市以科技創新為引領，加快推動產業轉型升級，建設現代化產業體系，突破性發展光電子信息、新能源與智能網聯汽車、生命健康、高端裝備、北斗等五大優勢產業，以武漢所能服務國家所需，域內新質生產力加速壯大。據估算，2023年五大優勢產業產值有望突破1.6萬億元。



圍繞科技創新，武漢市聚焦打造重大科技基礎設施集群、高水平實驗室建設集群和國家級產業創新平台集群，加快培育戰略科技力量，建設具有全國影響力的科技創新中心，全球最大單機功率風力發電機轉子實現整體充磁等一批科研成果接連湧現。一年來，武漢新增超過2000家高新技術企業，技術合同成交額超2100億元，建成30個數字經濟特色園區。武漢還首次進入科研城市全球前十、全國前五，科研能力持續提升，城市創新活力不斷增強。



武漢奕斯偉大矽片項目、楚興信息產業園二期、楚興配套彩膜項目、武漢昆芯芯光智穀半導體及5G應用產業項目、武漢高科封測平台……隨著一批50億元以上重點項目相繼“落子”武漢，一項項“硬核”科研成果從“書架”奔向“貨架”。數據顯示，2023年，在五大優勢產業中，僅光電子信息領域就簽約億元以上項目45個，總金額約1100億元，同時簽約引進3個百億元以上汽車產業項目。



2023年，武漢市經濟回升向好，產業轉型加快推進。2024年，武漢市將繼續鞏固和增強經濟向好態勢，加快把科教人才優勢轉化為創新發展優勢、把交通區位優勢轉化為國內國際雙循環樞紐鏈接優勢、把生態禀賦優勢轉化為綠色發展優勢，努力在湖北先行區建設中當先鋒、打頭陣，擔當主力軍。

