濟南以數字化驅動工業強市建設

中評社北京1月27日電／據經濟日報報導，上料、翻轉、對齊、定位、焊接……一條150米長的H型鋼生產流水線上，僅有兩名操作員；將一塊鋼板加工為一個H型結構件，僅需1個小時。這是山東方垠智能製造有限公司智能工廠的生產景象。



該公司總經理逯兆慶介紹，2023年以來，公司依托浪潮海岳軟件加快“智改數轉”，生產成本降低18%以上，生產效率提高20%，產品質量一致性明顯提升。現在，接收客戶訂單、制定生產計劃等均通過工廠大腦實現。



2023年以來，山東省濟南市以工業強市和數字先鋒城市建設為抓手，大力培育智能工廠、數字車間、晨星工廠。目前，已培育省級智能工廠17個，省級晨星工廠132個。洛克美森智能電氣等一批重點配套項目在濟南“中國算穀”落地入園，企業上雲突破6萬家，位居山東省首位。濟南還在量子科技、區塊鏈、元宇宙等未來產業領域不斷發力，為高質量發展積蓄強勁動能。



濟南著力推進數字產業化，築牢先進計算產業基礎，全力夯實數字優勢。2023年前11個月，濟南市數字經濟核心產業收入6337.4億元，同比增長20.6%。預計全年數字經濟規模占GDP比重達到48%以上，成功入選全國首批數字化綠色化協同轉型發展（雙化協同）綜合試點。



數字濟南建設，為市民和企業營造了更加便利的數字化環境。不久前，濟南市民姜偉準備在濟南高新區漢峪金穀附近開一家寵物店，他通過“濟南公共數據開放網”上的“商業選址”應用，直觀瞭解到所在地區有多少同行、經營狀態以及周邊人口數量等數據，最後精準地進行了店鋪選址。



濟南市大數據局數據管理與安全處處長齊硯偉告訴記者，當地聯合浪潮雲搭建了全市統一的一體化大數據平台，匯聚了當地1.4萬個數據目錄、119億條數據，整合形成了近100個應用模型，千行百業在這裡可以得到大數據賦能。



為進一步釋放數據要素潛力，為數字經濟發展提供有力支撐，2023年，濟南市出台《濟南市公共數據授權運營辦法》，搭建公共數據授權運營平台，已發布通用數據產品77項。