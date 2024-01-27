中評社北京1月27日電／據經濟日報報導，1月19日9時，大秦鐵路東出大同100多公里後的栗家灣2號隧道進出口處，鐵路護網外，已在零下20多攝氏度寒風中等候半個小時的42名鐵路工務職工忽然不約而同地動了起來，啟動發電機、發動切割機、拉燃內燃螺栓機……一時間，大小機械轟鳴。



“還有10分鐘就是‘天窗’時間，提前把機器啟動預熱，防止點不著火耽誤時間。”該路段“天窗”時間維修負責人、大同工務段王家灣線路車間主任王進說，“春運電煤保供任務重，‘天窗’維修的每一分鐘都是擠出來的，不敢浪費。”



大秦鐵路西起“煤都”山西大同，東至渤海之濱河北秦皇島，是我國重要的“西煤東運”大動脈，年運輸煤炭4億多噸，占全國鐵路煤炭運輸總量的五分之一。為保障高負荷運轉的鐵路設施設備性能狀態，大秦鐵路每周二和周五上午都會擠出2個小時，停運所有列車，利用這個“天窗”時間，對設施設備進行多工種、立體式維修。



9時10分，這條川流不息的“煤河”終於靜了下來。“‘天窗’給點了，大家帶好工具，上道作業。注意安全！”對大夥囑咐完，王進率先扛起撬棍進入栗家灣2號隧道。在他身後，40多盞頭燈次第亮起，頂著寒風走向隧道深處，奔赴各自的分工地段。此次維修作業，他們要在隧道內更換1根磨損鋼軌、清理5處隧道冰柱和整修11處線路病害。



王進所在的王家灣線路車間擔負著大秦鐵路作業條件最艱苦的56公里線路的設施設備養護任務。這裡橋隧相連，彎道多、曲線半徑小、線路磨耗嚴重。線路開通30多年來，這裡的工務職工以“上跑萬噸重、下保毫米精”的職業追求，創造了線路100%優良和開通36年來安全無事故的好成績。



“一二起、一二……”王進邊撥動撬棍邊喊。微弱的燈光下，作業人員一字排開，甩動著臂膀合力將鋼軌撬起，舊軌迅速被撥出，新軌入槽。王進說：“栗家灣2號隧道內的鋼軌已經上線3年多了，累計運量超12億噸。這次‘天窗’時間，正好更換了，絕不能讓春節期間電煤保供出問題。”穿過隧道的風裹挾著塞外的寒氣，讓作業點的溫度接近零下30攝氏度，而王進和工友們卻幹勁十足，切割鋼軌、復緊扣件、安裝夾板，整個過程緊張有序，每個人頭上都冒著熱氣。



在隧道更深處，時不時傳來“咣當咣當”的打冰聲，5名工作人員正掄著尖鎬狠狠地砸向拱壁上的冰柱。“這些冰柱少說得有一二十斤，若不及時處理，很可能墜落在鋼軌和道心上，影響行車安全。”工長張會亮說，由於氣溫驟降，他所在工區負責的4座隧道裡，平均每3天就得打冰一次，作業時，碎落的冰屑會經常順著袖口和衣領灌進體內，把衣裳浸得又硬又濕，一次維修下來，一身泥一身冰是常態。“隧道除冰是項危險活，不能靠蠻幹。”張會亮說，如果不按標準、不講技巧，冰渣子就可能刮傷臉，砸到腳，因此不僅要爭分奪秒，還必須認真謹慎。



再往隧道深處走，還有一支線路精改隊，他們由經驗豐富的老工長許利祥和8名新入路的青年職工組成，負責軌距、水平、高低等幾何尺寸病害整修和零配件補充，確保軌道框架結構穩定。“我們這支隊伍戰鬥力很強，大家精調的速度、質量越來越高，在照明不足的條件下，已經能獨立完成2毫米範圍以內的軌道精改。”許利祥滿臉欣慰。年輕職工孟宇說，“守在兩條鋼軌上幹活是挺累，但想想我們運輸的煤點亮了萬家燈火，心裡還是挺自豪的”。



11時08分，作業接近尾聲，42名工務職工接連走出隧道。隨著對講機內一聲聲“設備安全，人員工具全部撤出護網”的呼喚應答聲，他們順利完成了2024年春運前大秦鐵路最重要的一次“天窗”時間檢修。

11時10分，“天窗”結束。6分鐘後，一列2萬噸重載列車安全駛過栗家灣2號隧道，這條烏金長河再次奔湧起來。