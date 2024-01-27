攜民聲帶民意　河南省人大代表陸續報到

中評社北京1月27日電／據央廣網報導，河南省十四屆人大二次會議將於1月28日至31日在鄭州召開。1月26日上午，來自各地的河南省人大代表陸續抵達鄭州，央廣網記者來到人大代表駐地，瞭解他們今年的建議和關注點。



河南省人大代表耿明齋建議，修訂《中國（河南）自由貿易試驗區條例》，減少審批，給予自貿片區更多的改革選擇權，推動自由貿易試驗區的發展。



年河南兩會，河南省人大代表張建華關注教育和法院工作兩個方面。他表示，走訪了各級法院後，發現員額法官配比甚少，建議強化法院特別是中層法院、基層法院的員額法官配置。教育方面，張建華建議政府部門加大中小學校的建設投入，提升和改善學校教學環境和學生學習環境。



據悉，河南省十四屆人大二次會議建議議程共九項：審議河南省人民政府工作報告；審查河南省2023年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2024年國民經濟和社會發展計劃草案的報告、2024年國民經濟和社會發展計劃草案；審查河南省2023年預算執行情況和2024年預算草案的報告、2024年預算草案；審議河南省人民代表大會常務委員會工作報告；審議河南省高級人民法院工作報告；審議河南省人民檢察院工作報告；審議河南省人民代表大會常務委員會關於提請審議《河南省人民代表大會議事規則（修訂草案）》的議案；審議河南省人民代表大會常務委員會關於提請審議《河南省人民代表大會關於修改〈河南省地方立法條例〉的決定（草案）》的議案；選舉事項。



本次大會還將安排一次“代表通道”集中採訪活動，集中展示河南省人大代表履職風采。



此外，耿明齋還關注縣域經濟的發展。他表示，縣域經濟發展涉及工業、農業、城鎮三個現代化，建議在農業現代化大力推進的基礎上，發展縣域內的製造業，同時對縣域內以村莊為居民點的空間結構進行重塑。“總的來講，要把縣域現代化和鄉村振興的相關政策一致起來，圍繞縣域現代化，按照縣域現代化的規律，推出相應的鄉村振興政策措施。”耿明齋說。



