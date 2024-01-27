2023年吉林為每個人飯碗多貢獻1斤半吉林糧

中評社北京1月27日電／據央廣網報導，1月25日，吉林省“兩會”期間，吉林省農業農村廳黨組書記、廳長李德明在“廳局長通道”上回答記者提問。



李德明介紹，2023年，吉林省著力加快建設農業強省，全面推進鄉村振興，現代化大農業穩步開局，農村社會和諧穩定，成效主要體現在五個方面。



一是糧食產量創歷史新高。吉林省糧食總產量連續3年超過800億斤，去年達到837.3億斤，較上年增長21.14億斤。相當於為每個中國人的飯碗多貢獻了1斤半的吉林糧。糧食單產達到每畝958.2斤，居全國糧食主產省第1位。



二是農業農村經濟快速增長。一產增加值同比增長5%，高於全國0.9個百分點，是近十年來的較高增幅。一產固定資產投資同比增長62.7%。



三是特色產業全國領先優勢持續鞏固。肉牛飼養量增速居全國第1位，豬牛羊禽等肉類產量增速均高於全國平均水平。人參、鹿茸產量均居全國第1位，黑木耳產量居全國第2位。稻漁綜合種養推廣面積創歷史新高。



四是農業科技裝備水平實現新突破。首次篩選出耐密耐鹽碱突破性品種88個，8個玉米品種畝產“超噸糧”。主要農作物耕種收綜合機械化率達到94%，比全國平均水平高出近20個百分點。建設高標準農田791.2萬畝，完成率居全國第3位，創歷史最高水平。保護性耕作擴大到3700萬畝，居全國第1位。



五是農民收入增速實現“兩個高於”。全省農村居民人均可支配收入同比增長7.4%，城鄉居民收入差距進一步縮小。



李德明表示，今年，吉林省將聚焦推動全面振興率先實現新突破，深入實施“雙千一萬”工程，加快建設農業強省，奮力走出一條具有吉林特色的現代化大農業之路。具體來看，今年將主要從以下幾方面發力。



一是堅決扛穩維護國家糧食安全重任，力爭正常年景下糧食產量達880億斤以上、向900億斤衝刺。建設高標準農田1000萬畝，保護性耕作擴大到3800萬畝。



二是做大做強農產品加工業，用“大政策”“硬措施”“強投入”引領“大發展”，力爭農業及農產品加工業產值增量超千億元。



三是實施新型農業經營主體和服務主體發展壯大三年攻堅行動，力爭土地流轉、農業生產托管服務面積達到70%以上。



四是大力發展生態漁業，聚焦打造千萬畝北方稻漁生產基地，力爭稻漁綜合種養擴大到200萬畝。