聚焦浙江兩會｜浙江十四屆人大二次會議閉幕

中評社北京1月27日電／據央廣網報導，1月26日下午，浙江省十四屆人大二次會議圓滿完成各項議程，在浙江省人民大會堂閉幕。



大會以按表決器方式，通過了關於政府工作報告、2023年浙江省國民經濟和社會發展計劃執行情況與2024年國民經濟和社會發展計劃、2023年全省和省級預算執行情況及2024年全省和省級預算的決議；通過了關於省人民代表大會常務委員會工作報告、省高級人民法院工作報告、省人民檢察院工作報告的決議；通過了《浙江省優化營商環境條例》。



浙江省委書記、省人大常委會主任易煉紅在閉幕會上講話。他說，各位代表以飽滿的政治熱情、強烈的責任擔當，行法定之責、議全局之事、獻務實之策，會議順利完成各項議程，開得圓滿成功，開出了高舉旗幟、凝心鑄魂的好效果，開出了團結民主、群策群力的好氛圍，開出了實幹篤行、奮勇爭先的好氣象。



2023年，浙江邁出了深入實施“八八戰略”、強力推進創新深化改革攻堅開放提升的堅毅步伐，打開了高質量發展建設共同富裕示範區、實現經濟穩進向好的生動局面。



易煉紅說，站在“勇當先行者、譜寫新篇章”再出發的新起點上，唯有找准坐標、錨定航向，堅定信心、萬眾一心，方能不負殷殷囑托、不負人民期待、不負寸金光陰。“勇當先行者、譜寫新篇章”是方向堅定的奮進征程，必須淬煉忠誠、緊跟追隨，以堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”的高度自覺；是爬坡過坎的蝶變歷程，必須提質增能、激發活力，始終把創新作為第一動力，用好改革開放“關鍵一招”，以硬功夫踐行“硬道理”，以跨欄跑提升“加速度”，以浙江的“穩”“進”“立”為全國大局多擔當多貢獻；是堅守初心的趕考行程，必須依靠人民、造福人民，推動共同富裕取得更為明顯的實質性進展，把好事辦好、實事辦實、難事辦妥，讓全省人民更加踴躍投身現代化建設的火熱實踐、更好共享現代化建設的發展成果；是爭先創優的競奔賽程，必須敢作善為、勤廉並重，牢固樹立和踐行正確政績觀，縱深推進自我革命省域實踐，拿出敢為天下先、勇闖新藍海、永遠立潮頭的膽識氣魄，讓幹部敢為、地方敢闖、企業敢幹、群眾敢首創在浙江大地蔚然成風。