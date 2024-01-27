中肯外交部長聯合聲明

中評社北京1月27日電／據外交部網報導，一、2024年1月25日，中共中央政治局委員、中華人民共和國外交部長王毅同肯尼亞共和國內閣首席部長兼外交部長穆達瓦迪在北京舉行雙邊會談。



二、雙方就中肯關係及共同關心的國際問題進行了富有成果的交流，共同回顧建交60周年來中肯全面戰略合作夥伴關係取得的發展成就。



三、雙方展望兩國關係下一個60年發展前景，同意以構建新時代更加緊密的中肯命運共同體為共同願景，並同意推進支柱領域合作，以實現上述願景。雙方同意成立機制化的聯合工作組，負責具體計劃實施。



四、肯方讚賞中方為肯尼亞國家發展優先事項特別是公路、鐵路、綠色能源基礎設施以及信息通訊技術等領域發展提供的寶貴支持。



五、雙方就建立平等有序的多極化世界、推進國際金融體系改革、推進聯合國安理會改革、共同應對全球和平安全挑戰等議題進行了有益討論。



六、肯方向中方通報肯尼亞在聯合國安理會2023年第2699號決議授權下領導向海地派遣多國安全支助團行動。中方將繼續支持上述工作並肯方在非洲和平建設方面發揮引領作用。



七、雙方重申尊重彼此主權和領土完整，堅持不干涉內政原則。肯方重申世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。一個中國原則是公認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識。



八、雙方一致同意，堅持弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由等全人類共同價值，反對打著“民主人權”旗號干涉別國內政。



九、雙方同意保持高層交往，定期召開聯合工作組會議，推動實現構建新時代更加緊密的中肯命運共同體的共同願景。



（來源：中華人民共和國外交部網）