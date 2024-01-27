昆明官渡佴家灣社區成功打造“平安共同體”

中評社北京1月27日電／據央廣網報導，一支由治安領導小組、黨員、樓棟院長和志願者共同組成的治安隊伍“平安共同體”成為了保障雲南省昆明市官渡區佴家灣社區安居樂業的重要力量。該團隊通過聯勤聯治，最大限度解決群眾辦事難題，在轄區社會面的平安穩定方面取得了顯著成效。1月26日，在新春佳節來臨之際，佴家灣社區居委會聯合官渡區滇中文化研究中心舉辦了佴家灣社區“平安共同體”2023年度表彰大會暨“平安守望睦鄰里，共治共享譜新章”迎新春主題活動，為“平安共同體”的先進個人和集體頒獎，並分享轄區平安建設經驗。



據悉，“平安共同體”成立於2022年，是由佴家灣社區居委會聯合轄區公共單位、社會組織以及居民團體共同建成的一支治安隊伍。該團隊針對轄區安全、治安及矛盾糾紛治理的“窪地”，秉持“資源整合、互通有無、共治共享”的綜合治理理念，以“做實事、做好事、做成事”為工作目標，使社區治理由“散”至“聚”，群防力量由“弱”變“強”，法援覆蓋由“點”成“面”打造了黨委領導，多元主體參與和居民自治相結合的社區“平安共同體”治安路徑，有效提升了社區基層治理效能，贏得了群眾的支持和信任。



在佴家灣社區“平安共同體”2023年度表彰大會暨“平安守望睦鄰里，共治共享譜新章”迎新春主題活動上，與會者分享了轄區平安建設經驗和優秀案例。大會對社區積極參與“平安共同體”的10家共建先進單位、5名優秀治安志願者、2名優秀居民代表、2名優秀樓棟院長和1名優秀法律志願者進行了授牌表彰，以此持續激發轄區多元平安共治力量的內核動力。



當天在活動現場，轄區文藝機構和居民文藝團體還進行了群舞、樂器合奏、戲曲等精彩演出，同時邀請居民們參與傳統民俗文化體驗，如寫春聯、剪窗花、做宮燈、做糖葫蘆等，共同營造了歡樂祥和、同樂共享的節日氛圍。



未來，面對新的征程，佴家灣社區“平安共同體”將繼續以人民為中心的發展思想，充分發揮黨組織的領導作用，深化社區治理改革，創新工作方法，提升社區治安水平，並積極完成建設平安社區、平安單位、平安校園、平安小區、平安家庭的目標，構建人人參與、群防群治、聯防聯控的“平安共同體”。