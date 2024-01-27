俄羅斯食品節將於本周六在沈開幕

中評社北京1月27日電／據沈陽日報報導，1月24日，記者從省政府新聞辦舉行的新聞發布會上瞭解到，由遼寧省商務廳、俄羅斯出口中心、沈陽市人民政府、大連市人民政府共同舉辦的“俄羅斯食品文化節（俄羅斯製造）”（以下簡稱俄羅斯食品節）活動定於1月27日至2月5日在沈陽、大連兩地舉辦。



據介紹，1月27日10時，俄羅斯食品節活動開幕式將在沈陽中街盛京百貨大家庭隆重舉辦。開幕式上，俄羅斯出口中心將為沈城人民帶來極具俄羅斯風情的演藝節目；播放“俄羅斯製造”介紹視頻，俄羅斯重要企業和本地採購商也將進行友好交流。開幕式結束後，還安排了大廚師品鑒秀、俄羅斯樂團表演、現場觀眾互動遊戲、繪畫大師班以及花滑奧運冠軍安娜·謝爾巴科娃簽名會等多項文化交流活動。同時在活動現場，設置了經貿洽談區，俄羅斯企業代表、中方採購商代表將舉行一系列的商業對接活動。



1月27日至2月4日，俄羅斯食品節沈陽站活動期間，俄羅斯出口中心精心組織了60餘家俄羅斯商品生產及經銷企業，帶來糧油、糖果、飲料、速食、海產、冰淇淋等六大類俄羅斯特色商品，在沈陽盛京百貨大家庭中庭展出銷售。沈陽盛京百貨大家庭也將配合開展俄市奇遇記、東北大花視覺印象、年貨購物節、龍行起運·聚在大家庭等系列春節活動。