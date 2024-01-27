湖南雙峰：天然氣進村入戶“點燃”村民生活

中評社北京1月27日電／據央廣網報導，在湖南省婁底市雙峰縣梓門橋鎮星星村中，管道天然氣已進村入戶“點燃”村民新生活，成為鄉村振興的新“引擎”。這標誌著雙峰縣的鄉鎮村民和縣城居民都開始用上了清潔、安全、高效的管道天然氣，邁入到“天然氣時代”。



“家裡通了管道天然氣，隨開隨用，再也不用燒柴火或扛著煤氣罐去充氣了。”望著自家燃氣灶上熱氣騰騰的菜肴，星星村村民彭仕仁掩不住笑意。



彭仕仁掰著手指算了筆經濟賬：“原來罐裝煤氣一罐150元左右，現在管道天然氣是4.5元／立方米，我們家做飯、燒水、洗碗和生活用水，一個月不到80元，以前1個月差不多要用掉1罐煤氣，現在1個月可以節約50－60元，而且在手機上就可以繳費，非常方便。”



2018年，通過招商引資，雙峰縣華升燃氣有限責任公司在該縣註冊成立，獲得了梓門橋鎮、青樹坪鎮、三塘鋪鎮等13個鄉鎮的管道天然氣許可經營。截至目前，星星村第一批開通使用管道天然氣的用戶已有31戶。當日在該村，施工人員趁天氣逐步轉晴，加班加點為用戶挖槽、布網、裝表入戶，縣燃氣辦和鎮村幹部則在現場“守護”隨時協調矛盾。



據瞭解，目前該縣已實現青樹坪、三塘鋪、甘棠鎮、梓門橋鎮管線互聯互通。“今年我們計劃在青樹坪閥室接駁邵東－雙峰天然氣長輸管道，並計劃在上述鄉鎮大力發展天然氣用戶，確保把天然氣進村入戶這一民生項目做實做好，切實提高群眾的獲得感、安全感、幸福感，助力鄉村振興。”雙峰縣住建局黨組成員、總工程師劉傑介紹。



