國務院成立“1·24”火災事故調查組

中評社北京1月27日電／據光明日報報導，1月24日15時30分許，江西省新餘市渝水區佳樂苑臨街店鋪發生特別重大火災事故，造成39人死亡、9人受傷。為認真貫徹落實習近平總書記重要指示精神，按照李強總理等中央領導同志批示要求，根據國家有關法律法規規定，國務院成立調查組，由應急管理部牽頭，公安部、全國總工會、國家消防救援局、江西省人民政府等相關方面參加，對江西新餘佳樂苑臨街店鋪“1·24”特別重大火災事故進行調查。



1月26日下午，國務院調查組在新餘召開第一次全體會議。調查組組長、應急管理部副部長宋元明通報調查安排、提出工作要求。



會議強調，事故調查工作要認真貫徹落實習近平總書記重要指示精神和黨中央、國務院決策部署，按照“科學嚴謹、依法依規、實事求是、注重實效”和“四不放過”的原則，盡快查明事故原因，客觀精準認定責任，依法嚴肅追責問責。會議要求地方政府深刻吸取事故教訓，壓緊壓實安全責任，迅速開展“九小場所”消防安全隱患排查整治，舉一反三加強歲末年初安全防範，堅決遏制各類安全事故多發連發勢頭。



國務院調查組全體成員，中央紀委國家監委有關部門負責同志，江西省、新餘市有關負責同志出席會議。



（來源：光明日報）