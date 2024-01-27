監管部門部署落實城市房地產融資協調機制

中評社北京1月27日電／據央廣網報導，據中央廣播電視總台經濟之聲《天下財經》報導，支持房地產企業融資的利好政策正在加速落地。在25日下午國新辦的發布會上，國家金融監督管理總局表示，加快推進城市房地產融資協調機制落地見效。僅僅一天後，26日，金融監管總局就召開會議，召集金融監管總局各監管局、部分監管分局以及全國性商業銀行、城市商業銀行、省農村信用聯社等機構，部署推動落實城市房地產融資協調機制相關工作。業內人士表示，這次是實打實的政策支持，對房地產市場的穩定將會起到非常大的積極作用。



在26日的會議上，金融監管總局局長李雲澤強調，加快推動城市房地產融資協調機制落地見效，更加精準支持房地產項目合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。



具體怎麼做？會議明確提出，協調機制要發揮好地方政府的牽頭協調作用，加強工作統籌，細化政策措施，推動房地產開發企業和金融機構精準對接。要按照公平公正原則，篩選確定可以給予融資支持的房地產項目名單，向本行政區域內金融機構推送。要加強信息共享，及時向相關金融機構提供項目建設運行、預售資金監管等信息。要指導金融機構與房地產開發企業平等協商，按市場化、法治化原則自主決策和實施，保障金融機構合法權益。



而金融機構又該怎麼做？會議強調，對符合授信條件的項目，要建立授信綠色通道，優化審批流程、縮短審批時限，積極滿足合理融資需求。對開發建設暫時遇到困難但資金基本能夠平衡的項目，不盲目抽貸、斷貸、壓貸，通過存量貸款展期、調整還款安排、新增貸款等方式予以支持。同時，金融機構要加強資金封閉管理，嚴防信貸資金被挪用。



實際上，在此前一天的國新辦發布會上，金融監督管理總局副局長肖遠企也透露過相關安排。“金融機構按照市場化、法治化原則評估協調機制推送的支持對象，對正常開發建設、抵押物充足、資產負債合理、還款來源有保障的項目，要積極滿足合理融資需求。”



會議還要求，各監管局要積極參與協調機制，主動配合地方政府和住建部門，穩妥有序開展相關工作，共同推動協調機制落地見效，促進房地產市場平穩健康發展。



中原地產首席分析師張大偉認為，這次是實打實的政策突破。他說：“各種呵護房地產市場穩定的政策不斷出台，特別是為瞭解決房企融資端的難題。這次房地產融資又迎來了一個大禮包，這個政策可以稱之為是一個實打實的政策突破。政策內容更加精準地支持房地產開發企業的合理融資需求，而且可以有序推進房地產項目的正常開發建設，也能夠促進房地產市場的健康平穩發展。整體來說，這個政策對於未來房地產市場的穩定肯定能夠起到非常大的積極作用，也可以進一步提振整體房地產市場的信心。”