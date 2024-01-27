家有“小胖墩”　寒假這樣吃、動、睡

中評社北京1月27日電／據中國青年報報導，寒假來臨，首都兒科研究所內分泌科迎來了一波就診小高峰，許多家長趁著學校放假，帶孩子來治療“肥胖”。在一些人的固有印象裡，胖娃娃有福氣，營養好，怎麼還需要治療？



“兒童肥胖並不能說明孩子營養好，恰恰相反，兒童肥胖是一種“營養不良”，是慢性疾病。”首都兒科研究所內分泌科主任醫師劉子勤告訴中青報·中青網記者。



據國家衛健委2020年發布的《中國居民營養與慢性病狀況報告（2020年）》，我國城鄉各年齡組居民超重及肥胖率呈持續上升趨勢，其中成年居民超重、肥胖率已超過50%，6－17歲兒童青少年接近20%，6歲以下的兒童已達到10%。這份報告預計，若不加以遏制，到2030年，中國成人超重、肥胖患病率將達到65.3%，學齡兒童和青少年將達到31.8%，學齡前兒童將達15.6%。



“兒童肥胖的成因很複雜，絕大多數兒童肥胖是由攝入熱量過多、消耗過少導致的非病理性肥胖，但還有一些兒童肥胖需要考慮遺傳因素與內分泌疾病；另外，如果孩子心理壓力過大或是遭遇心理創傷、睡眠不足等，也會引起肥胖。”劉子勤說。



談及兒童肥胖的危害，首都醫科大學附屬北京兒童醫院兒童慢病管理中心教授、中華預防醫學會兒童成人病（慢病）防治工作委員會主任委員米傑告訴中青報·中青網記者：“首先，兒童肥胖會增加許多疾病的患病風險，比如像高血壓、血脂異常、高血糖、高尿酸、脂肪肝等。近年來，許多“成年病”開始出現年輕化、低齡化趨勢，肥胖是不可低估的誘因；其次，兒童肥胖容易造成青春期提前發育、性早熟，無論男孩兒女孩兒，過度肥胖都會引起性腺發育的問題；另外，兒童肥胖還會導致性激素分泌異常、骨齡提前，影響身高；肥胖還會影響孩子的心理健康，肥胖的兒童常常不自信，極端一些的還會有社交障礙；最後，兒童肥胖也會對家庭和社會造成沉重的經濟負擔。”



由北京大學公共衛生學院、聯合國兒童基金會駐華辦事處聯合相關研究機構最新發表的一項研究指出，基於目前兒童超重肥胖現狀，如果不採取任何干預措施，目前年齡在0－19歲的這一代中國兒童將面臨33億傷殘調整生命年（傷殘調整壽命年，DALYs，指從發病到死亡所損失的全部健康壽命年，包括因早死所致的壽命損失年和傷殘所致的健康壽命損失年兩部分——記者注）的損失、218萬億元人民幣的經濟損失。

