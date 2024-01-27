習近平主席向中法建交招待會視頻致辭

中評社北京1月27日電／據新華社報導，1月25日，中法建交60周年招待會在國家大劇院舉行。國家主席習近平在向招待會發表的視頻致辭中強調，面對新時代的風雲際會，中法應當秉持建交初心、積極面向未來、敢於有所作為。



中法各界人士表示，習近平主席的致辭闡明了60年前中法建交的重大歷史意義，總結了中法關係獨特歷史塑造的“中法精神”，描繪了面向下一個60年兩國關係發展的光明前景，為未來中法攜手合作指明了方向、注入了動力。



“60年前的中法建交是國際關係史上的大事。毛澤東主席和戴高樂將軍以非凡的智慧和勇氣，打開中西方交往合作的大門，為處於冷戰中的世界帶來希望。”習近平主席在致辭中指出。1964年1月27日，中法宣布建交，短短40餘字的建交聯合公報衝破冷戰堅冰，震撼整個世界。



“中法兩國是國際格局的重要塑造者。”國務院發展研究中心世界發展研究所研究員丁一凡說，60年前冷戰正酣之際，中法握手掀起了西方國家與中國的“建交潮”，加速了國際關係民主化的進程。



“習近平主席在致辭中強調了中法建交的重要性。”中國法國工商會副會長、法國電力集團副總裁傅楷德說，法中建交不僅突破了兩極格局，也對促進歐洲乃至整個世界的和平穩定產生關鍵引領作用，具有超越雙邊關係的意義。



“60年來，中法關係始終走在中國同西方國家關係前列，為兩國人民帶來福祉，為世界和平、穩定和發展作出貢獻。”習近平主席在致辭中指出。



從飛機、衛星、核電站到葡萄酒、奶酪、化妝品，中法合作既有“高精尖”，也能“接地氣”；從互設文化中心到互辦文化年、語言年，中法人文交流為世界文明互鑒作出表率；從聯合國氣候變化巴黎大會到昆明－蒙特利爾《生物多樣性公約》第十五次締約方大會，中法攜手引領國際社會共同應對全球性挑戰。

