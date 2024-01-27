深圳積極推動新時代對台工作高質量發展

中評社北京1月27日電／據中國台灣網報導，2023年，深圳對台工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略，按照中央對台工作決策部署和省委市委要求，圍繞中心工作，強化使命擔當，順應台胞心聲，積極推動深台各領域交流交往、融合發展，對台工作取得新進展，實現新突破，呈現新氣象。



一、全力推進深台經貿交流合作，共享大陸發展紅利



舉辦首屆海峽兩岸港口城市論壇，構築兩岸城市交流新平台。本次論壇由深圳市和基隆市共同發起，旨在推動城市間交流合作，促進港口城市發展。來自廣東深圳、汕頭、潮州、揭陽、汕尾與台灣基隆、桃園、花蓮等兩岸港口城市產官學界的代表160多人參加，圍繞“港口城市”“海洋運輸”“海洋教育”“海洋產業”等議題，與會代表分享經驗，交流互鑒，達成十項共識。



落實各項惠台政策，推動台商台企在深發展。發布包含20個方面191項政策的惠台政策匯編4.0版本，並通過多種渠道和形式積極宣傳推廣，讓台商台胞更全面、準確、便捷瞭解和使用各項惠台政策。積極參與解決台胞在大陸便捷使用移動支付工作，支持富邦華一銀行在機場宣傳移動支付便利化。持續優化營商環境，切實保護台胞台商合法權益，進一步堅定廣大台商來深投資信心，推動深台兩地經貿合作向更深層次發展。



推動在深台胞助力粵東西北“融灣發展”。組織在深台商赴粵東西北參加活動，通過投資環境推介、實地考察等，加深深圳台商對粵東西北的瞭解，推動相關企業優化產業布局和有序轉移，在相關活動中，現場簽約項目15個，合同意向金額超過17億元。



二、創新開展深台交流交往，促進兩岸同胞心靈契合



舉辦海峽兩岸交流融合月活動，搭建兩岸融合新平台。從10月下旬到11月下旬，以“融合兩岸 共創未來”為主題，成功舉辦“海峽兩岸交流融合月”，全國人大常委會副委員長鄭建邦，中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌，廣東省委常委王瑞軍，深圳市市長覃偉中，台灣兩岸和平發展基金會執行長連勝武，台灣基隆市市長謝國樑以及台商台胞台青萬餘人參加。圍繞經濟、文化、體育、青年、基層、媒體六大板塊，舉辦30餘項系列交流活動，推進兩岸交流往來正常化、常態化，促進兩岸同胞走親走近、交心交融、同路追夢、共同圓夢，共同書寫兩岸融合發展的新篇章。

