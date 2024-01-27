國家統計局：2023年工業企業利潤恢復

中評社北京1月27日電／據央廣網消息，國家統計局27日發布數據顯示，2023年，全國規模以上工業企業實現利潤總額76858.3億元，比上年下降2.3%，降幅比1—11月份收窄2.1個百分點。12月份，規模以上工業企業實現利潤同比增長16.8%。



國家統計局工業司統計師於衛寧在解讀工業企業利潤數據時指出，工業企業利潤降幅比上年收窄，當月利潤連續5個月實現正增長。2023年，全國規模以上工業企業利潤比上年下降2.3%，降幅比上年收窄1.7個百分點，繼續保持恢復態勢。從年內走勢看，規上工業企業累計利潤從1—2月份同比下降22.9%逐月回升至全年下降2.3%，利潤降幅大幅收窄。分季度看，一、二季度規上工業企業利潤同比分別下降21.4%、12.7%，三、四季度分別增長7.7%、16.2%，利潤由降轉增，並實現較快增長。從當月增速看，自8月份以來，規上工業企業利潤連續5個月實現正增長。



同時，超六成行業全年利潤實現增長，七成行業利潤呈回升態勢。2023年，在41個工業大類行業中，有27個行業利潤比上年增長，利潤增長面為65.9%，比上年擴大12.2個百分點；有29個行業全年利潤增速比1—11月份加快或降幅收窄、由降轉增，呈回升態勢，占70.7%。



其中，裝備製造業利潤增長加快，支撐作用進一步增強。產業鏈優化升級深入推進，工業新動能培育壯大，裝備製造業效益持續提升。2023年裝備製造業利潤實現正增長，增速為4.1%，比上年加快2.4個百分點；拉動規上工業利潤增長1.4個百分點，比上年提高0.8個百分點，對工業企業利潤恢復的支撐作用進一步增強。分行業看，受益於造船訂單較快增長、汽車產量創歷史新高等因素，鐵路船舶航空航天運輸設備、汽車行業利潤比上年分別增長22.0%、5.9%；電氣機械行業受光伏、鋰離子電池等新能源產業帶動，利潤增長15.7%；通用設備行業受產業鏈持續恢復帶動，利潤增長10.3%。



於衛寧表示，總體看，2023年工業企業利潤保持恢復態勢。下階段，要繼續深入貫徹落實中央經濟工作會議精神，發揮超大規模市場優勢，著力擴大國內需求，提振市場信心，激發各類經營主體活力，推動高水平科技自立自強，加快構建現代化產業體系，不斷鞏固增強回升向好態勢，持續推動工業經濟高質量發展。



（來源：央廣網）