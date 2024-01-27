2024年外貿工作怎麼幹？商務部回應

中評社北京1月27日電／據央廣網消息，1月26日，國新辦舉行新聞發布會。發布會上，商務部部長王文濤稱，2023年以來，商務部從政策、主體、市場等多方面入手，靠前發力、精準發力，推動外貿運行總體穩定，進出口規模達到41.76萬億元，實現了“促穩提質”的目標。



王文濤表示，縱向看，在2022年的高基數上，進出口規模實現了0.2%的正增長，比疫情前的2019年增長30%以上。特別是我國出口占國際市場份額有望保持穩定，在14%左右。橫向看，聯合國貿發會議預測，2023年全球貨物貿易額下降7.5%，對比之下，我國外貿表現好於全球整體水平，也好於大多數主要經濟體。



“外貿結構不斷優化，突出表現在兩個‘首次突破’。”王文濤指出，一是“新三樣”，即新能源汽車、光伏產品、鋰電池，出口首次突破1萬億元，增長了近30%，這說明我國出口商品結構在持續優化。二是有進出口實績的經營主體首次突破60萬家，達到64.5萬家，說明外貿經營主體也在不斷壯大和優化。



王文濤表示，總的來說，2024年，我國外貿發展面臨的外部形勢將會更加複雜嚴峻。一方面，需求不振，世界經濟仍然低迷，國際貨幣基金組織預測，全球經濟增速將降至2.9%。另一方面，環境不佳，貿易保護主義抬頭，地緣衝突加劇，外溢風險顯著上升，比如最近紅海航運通道受阻，就對國際貿易造成了干擾。但更要看到，我國外貿發展仍具備諸多有利條件，比如外貿產業競爭力不斷提升，新業態新模式蓬勃發展，數字化綠色化進程加快推進。



“落實中央經濟工作會議部署，鞏固外貿外資基本盤，我們是有信心、有底氣的。”王文濤指出，具體來說，2024年，商務部將做好四方面工作：



一是抓緊出台新政策。政策措施越早出台，釋放的效應就越大。2023年4月，商務部推動出台了外貿穩規模優結構的意見，起到了很好的效果，商務部將持續抓好落實。同時，根據2024年的新形勢新任務，做好政策研究儲備，要多加一點工具在工具箱裡面。前段時間，商務部對地方和企業提出的建議和訴求進行了摸底，目前正在抓緊開展新一輪政策研究評估，爭取盡早出台，與已有政策形成“組合拳”，或者叫叠加組合，最大程度發揮協同效應。

