廈門高技能人才方案：開展台灣地區認證試點

中評社北京1月27日電／據台海網報導，創新學徒制培養模式、探索技能等級認定新做法、開展台灣地區職業資格采認試點、開展“一試雙證”試點、培養吸納技能後備人才……



為了進一步加強新時代高技能人才隊伍建設，廈門市推出了系列舉措，並制定了《關於加強新時代高技能人才隊伍建設的實施方案》。昨天上午，廈門市人社局召開新聞發布會，圍繞《實施方案》進行詳細解讀。



《實施方案》緊緊圍繞廈門市“4＋4＋6”現代化產業體系，以促進廈門產業轉型升級、推動技能人才高質量就業為出發點，專門針對廈門以往技能人才工作難點重點提出相關創新舉措，努力做到既注重宏觀政策，又推出落地做法。



目前，廈門共有技能人才87萬人，其中高技能人才近30萬人。《實施方案》從職業教育、技能培訓、人才評價、技能競賽、人才使用、人才激勵等六大方面列出16條舉措，呈現十大亮點。



《實施方案》十大亮點



1.針對新興產業和未來產業，設置配套學科，深化產教融合和校企合作，開展訂單式培養、套餐制培訓，探索職業院校產業學院建設，培養優秀的應用型高技能人才。



2.加大重點領域、重點企業高技能人才培訓力度，將數字經濟、海洋經濟、綠色經濟、文旅經濟等“四大經濟”相關職業（工種）以及各職業（工種）技師級別以上納入廈門市急需緊缺職業（工種）目錄。



3.遴選一批高精尖缺行業相關龍頭企業、高等院校、職業院校和技工院校，加強公共實訓服務資源建設，針對性地建設一批與廈門產業企業密切關聯的技能大師工作室、示範性公共實訓基地、職業訓練院和產業園提升中心。

