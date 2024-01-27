南京高淳：龍燈舞動迎新春

（來源：人民網） 中評社北京1月27日電／“聽好鼓點，跟緊嘍！”1月23日下午1點，南京市高淳區漆橋街道保城圩的舞龍燈排練開始，村民趙冬財拿著擴音器，大聲指揮。



鑼鳴鼓響，一條長約25米的藍色龍燈躍動，13名舞龍隊員齊舉龍燈木杆繞場亮相。龍燈起伏、反轉、扭動、盤旋，讓這個寒冷的冬日頓時熱鬧起來。



此間，舞龍隊形不斷變換，有“8字”隊形，有首尾昂揚相對，最精彩的當數“滾龍”。只見為首的隊員手持龍頭，在身體左右交替舞動，其他隊員也都踩准節奏，一條“滾龍”活靈活現。



“舞龍是個力氣活，我們村的‘龍’有13節，每一節都超過10斤重，最重的龍頭有40斤。想要將龍燈舞出‘滾動’效果，需要團隊配合。”作為保城圩龍燈會的組織者，趙冬財的話語裡透著興奮。因為，這是村裡時隔多年後再次舉辦龍燈會，而馬上迎來的正是龍年春節。



龍燈外表壯觀，舞動起來氣勢滿滿，很難想象其中的骨架還是上世紀80年代就扎好的老木架。老木匠趙師傅將祖傳的畫龍扎龍技藝再次使出，給骨架蒙上新的布料，剪花、貼花，讓龍燈的風采再現。



排練中，53歲的孔善宏奮力舞著龍頭。“上一次村裡辦龍燈會還是2015年，也是我做水產生意那一年。”時光倏忽九年，孔善宏在游子山下創辦的水產家庭農場，年年盛產高淳大閘蟹。“今年有幸舞到龍頭，日子一定會越過越紅火！”他說。



當地的舞龍傳統可以追溯到百年之前。彩排熟練之後，正式的舞龍將從除夕一直延續到正月十五，舞龍隊走村串戶，給大夥們帶去特別的新春祝福。



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