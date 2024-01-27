德桑蒂斯為什麼曇花一現

中評社北京1月27日電／據大公報報導，美國共和黨的政治新星佛羅里達州州長德桑蒂斯在進行了230多天的總統競選鏖戰之後，最終選擇了退選。有人認為，他是為了即時止損，防止這次輸得太慘、失血過多，從而影響2028年的政治大計。但是一些專家稱，這一次他被特朗普傷得很重，究竟能不能修復形象、重新規劃下一步還有很大的變數。



德桑蒂斯早早敗下陣來，其主要原因之一是找不到應對特朗普攻擊的辦法，以致在特朗普的迎頭痛擊面前，失去了方寸。2022年11月的中期選舉，共和黨沒能掀起“紅色浪潮”，不僅沒有奪回參議院，連眾議院贏得也有點吃力，共和黨大佬把失利的責任歸咎於特朗普，認為他欽點的人選質量過於低劣，特朗普必須為中期選舉失利負全責。特朗普的名字與“地地道道的失敗者”連在了一起。德桑蒂斯多次強調，“共和黨不能被失敗文化所籠罩”。



德桑蒂斯在佛州的表現可圈可點，2022年11月，他以領先對手19個百分點的大比分，順利連任州長，可謂春風得意。共和黨不少人把他視為明日之星，希望德桑蒂斯能夠帶領共和黨重新奪回白宮。當年德桑蒂斯的支持率一度在黨內排在首位，把特朗普甩在了後頭。



有意再度競選總統大位的特朗普感受到了明顯威脅，迅速鎖定德桑蒂斯，並對其展開了一系列人身攻擊。特朗普是一位毫無底線的人，不僅對於民主黨對手，而且對待黨內同僚也絕不手軟，暴露出極其殘酷的一面。特朗普先發制人地表示，如果德桑蒂斯這次出來競選就是對自己不忠誠。他強調，如果2018年的州長選舉，不是德桑蒂斯來向他求情、請總統為其站台，德桑蒂斯現在什麼也不是。特朗普的團隊把德桑蒂斯描寫成“一個順從、會掉眼淚的人”，為了當上州長，不惜向特朗普下跪，毫無男子漢氣概，從而早早地給德桑蒂斯的品行定格。此外，特朗普還毫無根據地指責德桑蒂斯穿著高跟鞋，可能是一個同性戀或孌童癖。特朗普的首席發言人史蒂文.張稱，“德桑蒂斯的走路姿勢就像一個剛剛翻遍媽媽的衣櫃、並第一次找到高跟鞋的10歲女孩”；他還稱，德桑蒂斯是一個“絕望的太監，不知道為何願意在全國人民面前出醜”。



《紐約時報》1月21日的文章稱，“特朗普在大選中進一步拉低了他的墮落程度”。而德桑蒂斯一直不願意正面反擊，甚至不知道如何反擊，以至處處被動。更為糟糕的是，特朗普的競選團隊中有好幾位幹將來自於德桑蒂斯辦公室，最知名的是蘇西.威爾斯，此人被德解雇之後，懷著復仇的心態為特朗普工作，對德桑蒂斯的缺點瞭如指掌，在制定打擊策略時，更是讓這位州長招招致命。

