盛事聚“人氣”　助力賺“財氣”

中評社北京1月27日電／據大公報報導，香港致力打造盛事之都，上半年80項盛事“浪接浪”，特區政府成立跨部門統籌盛事組，由財政司副司長黃偉綸出任組長，未來更會主動出擊，爭取更多大型盛事落戶香港，這反映了特區政府積極有為的施政作風，值得點贊。



香港向來是盛事之都，每年都有大量的國際盛事在香港舉行，涵蓋文化、藝術、經濟、體育、展覽各方面，展館的檔期基本上都排得滿滿的。過去的盛事由各部門或商業機構主辦，相對分散。特區政府銳意推進“盛事經濟”，並重視跨部門統籌，由高層協調，這有利整合資源，打通關節，提供“一站式”服務，讓人感受到特區政府的想做事、能做事的新作風，有助吸引更多的大型國際盛事落戶香江。



春節快到，香港即將有一系列盛事上演，包括大年初二的煙花匯演、大年初一的花車巡游。在情人節至元宵節期間，曾風靡倫敦等地的Chubby Hearts首登亞洲且落戶香港，直徑達12米的巨型紅心將在中環展出，另有直徑3米的紅心在10個地標閃現，為大家製造驚喜。三月中旬，十大武俠雕塑紀念金庸百年誕辰，為全球武俠迷帶來朝聖和切磋的機會；三月底，美國著名國際文化盛事ComplexCon落戶香港亞洲博覽館，這是有關活動首度在美國以外地方舉行，相信可吸引不少市民和遊客……



盛事連連為香港帶來的好處是顯而易見的，包括帶來遊客，帶來快樂，帶旺市道，增加香港的國際曝光率，擦亮香港國際大都會的招牌。特別是，盛事吸引各國官員、跨國大企業管理層、文化界頂流、體育界精英等來港，他們的一舉一動都是國際傳媒關注的焦點，他們抒發來港的親身體驗，是對香港形象的最好宣傳，讓更多人瞭解香港的真實情況。通過舉辦盛事來“說好香港故事”、“說好中國故事”是聰明的做法，也更有說服力。



中央支持香港建立中外文化藝術交流中心，盛事經濟正是其中的一部分。香港要把握國際新潮流、新動向，不斷鞏固盛事之都的根基，並將“人氣”變成“財氣”，刺激消費，為香港經濟發展提供新動力。同時也要看到，不管盛事搞得多麼紅火熱鬧，畢竟是搞氣氛的活動居多，對香港經濟的直接貢獻率不會很高，但對亟待提振的樓市和股市能起到莫大的促進作用。



從根本上講，香港經濟的重心仍在於金融市場和實體經濟兩方面。前者需要吸引更多的資金進入香港，而在國際地緣政治現實之下，香港需要更多向中東、東南亞等新興市場招手，為“一帶一路”共建國家的基建和商貿提供融資也蘊含著巨大商機。

