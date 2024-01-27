青瓦土墻　溪水潺潺（走進傳統村落）

中評社北京1月27日電／冬日，來到陝西省商洛市柞水縣朱家灣村，邂逅了一場雪。雪花紛紛揚揚，落在老屋、山路、樹木、山峰上，織成一層薄薄的白紗——喧囂退去的古村雅致而又恬靜。



行至朱家灣村，映入眼簾的是青瓦土墻、溪水潺潺。獨具秦嶺特色的民居沿秦嶺山形排布錯落有致，青石板鋪就的小路順著山形伸向遠方。一幅山水美、生態好、鄉村興的畫卷在這裡徐徐展開。



良好生態環境，造就迷人峽穀景觀



牛背梁的早晨，在啄木鳥的敲擊聲中醒來。這裡是秦嶺最綠的地方之一，森林覆蓋率高達92.29%，猶如一顆綠色明珠，深嵌在峰嶺中。



2010年，牛背梁國家級自然保護區部分開放，建成牛背梁國家森林公園，森林公園入口就在朱家灣村。2023年4月，牛背梁國家級自然保護區內的兩個大氣負氧離子監測站投入運行，可實時監測負氧離子含量、溫濕度等數據。入口處，一台電子屏上實時顯示保護區內負氧離子等數據，從體感到觀感，讓遊客對景區的好空氣有更直觀的認識。



步入森林公園，一路清風拂面，空氣格外清新。在羚牛穀，從山巔開始流淌的涓涓細流，一會兒在亂石下汩汩，一會兒在砂礫石上散開，終於一路奔往下游，匯成一股勢不可當的流水，一路跌跌撞撞來到谷底，衝刷出一條專屬於自己的小河道。深潭、小瀑布、能躍起帶著響聲浪花的石坎……獨特的峽穀風貌多姿多彩。



站在海拔1700米的月亮埡遠眺，牛背梁主峰上的高山草甸、第四紀冰川遺跡清晰可見。牛背梁是秦嶺造山帶的典型縮影，至今還保留著完整豐富的第四紀冰川遺跡，具有極高的科研價值及觀賞價值。



多年來，村民們享受到了良好的自然生態環境給村子帶來的實惠，保護自然生態環境的理念深入人心。村裡策劃了“當衛士我先行”系列主題活動，組建了40餘人的生態環境保護志願服務隊。志願者來自各行各業，定期在景區景點開展秦嶺生態保護宣傳。

