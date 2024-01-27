第三屆中國城市國際傳播論壇在北京舉行

中評社北京1月27日電／據新華社報導，以“互通互融互鑒 傳播提質增效”為主題的第三屆中國城市國際傳播論壇26日在北京舉行。地方宣傳部門負責人、智庫專家、媒體人士等100多位嘉賓共聚一堂，為城市加強國際傳播能力建設、全面提升國際傳播效能集思廣益、建言獻策。



新華社副社長劉健在致辭中表示，城市是文化的載體，也是國家形象的重要體現。城市的國際傳播能力，不僅關乎城市的國際影響力，也關乎國家的形象和軟實力。城市國際傳播工作要創新敘事方式，講好鮮活故事；要強化技術賦能，擴展傳播空間；要精準把握節點，切實提質增效。



論壇研究成果《中國城市海外影響力分析報告（2023）》正式發布。報告顯示，中國城市的國際傳播漸入佳境，海外影響力穩步提升，越來越多的中國城市積極投身於國際傳播實踐，總結可供借鑒的中國城市國際傳播經驗正當其時。



論壇評選北京、成都、廣州、杭州、南京、上海、深圳、蘇州、武漢、西安為“中國國際傳播綜合影響力先鋒城市”；論壇還評選成都、無錫、鄂爾多斯、煙台和寧波分別為國際溝通力等5個領域的領軍城市；貴陽、西安、寧波、常州等城市入選“中國城市（區）國際傳播示範案例”；廣州黃埔區、鄂爾多斯准格爾旗、成都青白江區、蘇州太倉市等入選“中國國際傳播突出表現（區）縣域城市”。



論壇還正式發起組建“區縣國際傳播聯盟”。與會專家、城市代表等圍繞“創新敘事 講好城市現代化鮮活故事”“數字賦能 擴展城市對外傳播空間”等議題進行研討。



第三屆中國城市國際傳播論壇由參考消息報社、新華社新聞信息中心和新華社研究院聯合主辦，旨在打造城市國際傳播交流平台，創新國際傳播方式方法，為對外講好中國城市故事提供智力支持。



（來源：新華網）