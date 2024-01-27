三部門發文：發揮學術自律自淨作用

中評社北京1月27日電／據科技日報報導，近日，科技部、民政部、中國科協近日聯合印發《關於開展促進科技類社會團體發揮學術自律自淨作用專項行動的通知》（以下簡稱《專項行動》），意在引導科技類社會團體大力弘揚科學家精神，加強科研作風學風建設，在促進學術自律自淨等方面發揮作用、作出表率，共同營造風清氣正的科研環境。



《專項行動》明確了六項工作任務。比如，推動科技類社會團體主動承擔學術自律自淨的職責使命、制定完善各領域科研活動自律公約和職業道德準則，推動科技類社會團體接受委托開展學術調查、常態化開展科研作風學風和科研誠信等教育。



《專項行動》指出，各業務主管單位、行業管理部門要督促所主管科技類社會團體，結合自身實際制定完善本領域的自律公約和職業道德準則，明確職業規範、自律要求、懲戒措施等，引導廣大會員負責任開展科學研究、同行評價等科技活動。



“科技類社會團體可接受委托組成專家組，開展科研失信案件的學術調查，對是否構成學術不端作出獨立、專業、客觀的判斷。”《專項行動》還明確，支持科技類社會團體參與科研活動行為規範、科研失信行為認定標準制定等工作。



“推動科技類社會團體制定實施學科學術評價規範”也被寫入文件中，強調要從分類評價、同行評議、代表作評價等方面探索制定本學科學術評價規範。各業務主管單位要組織所主管科技類社會團體在獎項評選、人才舉薦、院士推選、青年支持工程等科技評價活動中貫徹實施。



具體到如何落實，《專項行動》要求，要強化各級業務主管單位、行業管理部門、登記管理機關的協同監管，將科研作風學風建設狀況作為對科技類社會團體考核、評價和評估的重要內容。



據悉，科技部、中國科協將持續開展科研作風學風建設狀況監測，引導科研作風學風建設不斷走深走實。