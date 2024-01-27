石家莊：“石監碼”覆蓋114萬戶經營主體

中評社北京1月27日電／據石家莊日報報導，市市場監管局持續推進智慧監管建設



記者從1月22日召開的2024年全市市場監管工作會議瞭解到，去年以來，我市持續規範市場經營秩序，創新智慧監管，“石家莊市場監管碼”（簡稱“石監碼”）經營主體賦碼量突破114萬戶，社會掃碼量突破260萬次。



“石監碼”是市市場監管局專門為經營主體生成的具有唯一身份的信用信息二維碼，旨在提高市場主體自律水平，加大社會透明度，提升監管與服務效能。社會公眾掃描“石監碼”可直接查看市場主體基本信息、信用信息、年報信息、監管信息等內容；監管人員依據“石監碼”實施信用風險分類監管，提高監管效能。



自2023年2月起，市、縣兩級市場監管部門通過在經營主體設立和變更登記環節發放、重點場所集中試點推廣和開展專項行動等形式，持續加大“石監碼”推廣力度，鼓勵更多的經營主體申請賦碼、主動亮碼，並引導消費者參與監督、作出評價，有效提升經營主體誠信守約意識，同時也激發了市場活力和社會創造力，大力提升了法治化、數字化監管能力和水平。



會議還總結了2023年全市市場監管工作。去年，我市深入開展“大走訪、送服務”專項行動，積極推動了經營主體健康發展，幫助各類經營主體解決實際困難問題4925個；深入開展質量強市建設，扎實開展“助企引智”，向企業推送外籍專家信息，促成一批合作意向；扎實推進知識產權強市建設，推動我市成功入選第二批國家知識產權保護示範區建設城市公示名單。



今年，全市市場監管系統將重點抓好以下工作：著力提升經營主體發展質量，加強政策供給，激發發展活力，促進轉型升級；著力打造一流營商環境，提升外商便利水平，維護公平競爭秩序，創建放心消費環境；著力推進質量強市建設，充分發揮標準引領作用，打造特色產業生態圈，不斷提升質量服務水平；著力抓好知識產權工作，提升知識產權創造、運用、保護、管理和服務水平；著力完善市場監管體系，做實法治監管，優化信用監管，創新智慧監管；著力建設人民滿意隊伍，傾力服務發展大局。



（來源：石家莊日報）