王毅將同沙利文舉行新一輪會晤

中評社北京1月27日電／據新華社報導，外交部發言人汪文斌26日宣布：應泰國副總理兼外長班比邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於1月26日至29日訪問泰國。



經中美雙方商定，王毅將在曼谷同美國總統國家安全事務助理沙利文舉行新一輪會晤。