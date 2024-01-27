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王毅將同沙利文舉行新一輪會晤
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2024-01-27 13:13:16
中評社北京1月27日電／據新華社報導，外交部發言人汪文斌26日宣布：應泰國副總理兼外長班比邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於1月26日至29日訪問泰國。
經中美雙方商定，王毅將在曼谷同美國總統國家安全事務助理沙利文舉行新一輪會晤。
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