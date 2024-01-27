吉林去年建成549個社區老年食堂

中評社北京1月27日電／據新華社報導，記者從2024年吉林省“兩會”新聞發布會（第一場）上瞭解到，2023年，吉林省支持建設綜合嵌入式社區居家養老服務中心（內含老年食堂）102個、獨立社區老年食堂95個，全省社區老年食堂達到549個。



2023年吉林省民政廳籌集救助資金47.1億元，保障城鄉低保對象和特困供養人員88.5萬人，城鄉低保標準分別達到月人均612元和年人均5335元，城鄉特困人員基本生活標準達到月人均1031元和749元。按戶均807元標準向10.1萬戶困難群眾發放取暖補貼，為困難群眾溫暖過冬提供了有力保障。開展巡訪關愛活動，走訪老年人家庭108.40萬戶，采集123.36萬老年人數據，八類重點居家老年人信息采集率達到100%；籌集資金1400萬元，完成特殊困難家庭實施適老化改造7000餘戶。開展慈善助醫項目，救助困難群眾股骨頭壞死患者272人，超額完成年初工作目標。連續第21年開展“慈善救助圓夢大學”項目，向全省所有考上大學專科以上院校的困難考生（約2500餘人）每人發放救助金3000元。



吉林省還出台《為老年人辦實事清單》，明確了23項為老年人辦實事項目。舉辦2023年吉林延邊旅居康養項目全國推介會、首屆老年美食節、2023年重陽節主題文藝晚會等活動，有效拓展養老資源、弘揚敬老愛老文化。舉辦吉林省第一屆孤殘兒童護理員職業技能競賽，積極打造“專業社工＋兒童主任”精準關愛工作模式，全省13個鄉村振興重點幫扶縣（市）設立省級示範性培訓和評估督導項目，兒童關愛保護能力有效提升。



婚姻登記實現全省通辦，國家和省級婚俗改革試驗區取得初步成效；編制《吉林省2021－2035年殯葬基礎設施專項規劃》，確定5個省級公益性公墓試點地區，引導群眾節約集中安葬。此外還培育發展“專精特新”社會組織1496家，支持社會組織參與社會服務項目115個，提供就業崗位1.5萬個。“鄉村著名行動”全面啟動實施，7個縣（市、區）制定了鄉村地名規劃。



（來源：新華社）