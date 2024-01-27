浙江為優化營商環境立法

中評社北京1月27日電／據浙江日報報導，26日，省十四屆人大二次會議審議並通過了《浙江省優化營商環境條例》。“我們看到了浙江堅定不移貫徹落實‘兩個毫不動搖’，旗幟鮮明唱響中國經濟光明論的擔當。”省人大代表、華立集團股份有限公司董事局主席汪力成投下莊嚴一票，見證了這一難忘時刻。



穩定、公平、透明、可預期的營商環境，是提振市場主體信心的關鍵。省人大常委會法工委副主任吳恩玉表示，《條例》作為我省綜合性優化營商環境法規，將為各類市場主體的市場經濟活動提供更加全面、更加系統的法治保障。



《條例》共十章九十六條，從市場管理、政務服務、要素支撐、數字賦能、創新支持、開放提升、人文生態、法治保障等方面，建立健全優化營商環境基礎制度和具體規則，有力增強浙江營商環境立法的系統性、整體性、協同性、時效性。



“當前浙江的營商環境處於全國前列，但遠沒有到天花板。”省發展規劃研究院宏觀經濟研究所副所長張穎介紹，“制定《條例》原則之一，就是對標國際一流。世界銀行去年發布營商環境評估體系新理念新標準，按照企業發展的全生命周期環節，更新了考察的十大領域，《條例》逐一對照，在地方職權範圍內做到全覆蓋。”



對標先進，還要揚浙所長。“有事必應、無事不擾”被寫入總則。浙江領全國之先推進政務服務增值化改革的相關經驗成果，也被固化到《條例》中，如以往企業辦事，經常需要提供有無違法違規證明。《條例》為此明確，專項信用報告可以替代有無違法違規證明。“通過數字化手段優化營商環境，在全國省級條例裡算是‘獨一份’。”省委改革辦副主任董繼鴻說。



為找准優化營商環境的難點堵點，《條例》立法過程中，累計發動3200餘名人大代表參與，實地調研70餘家企業，邀請300餘家企業和國外駐浙商務機構參與座談，廣泛徵求並充分吸納意見。



“營商環境好，企業才能心無旁騖地闖事業、拼經濟。”省人大代表、溫州金帝鞋業有限公司董事長諸建勇說，“《條例》還專門作出規定，以預防地方過度干預市場。”



中央經濟工作會議提出，要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破。吳恩玉表示，制定《條例》，是先立後破的重要抓手，通過立法將該立的先立起來，建立科學合理的新機制、新規則，同時將不符合新形勢新要求的體制機制和制度規則及時破除，以營商環境之“優”，促發展之“進”，保經濟之“穩”。



（來源：浙江日報）