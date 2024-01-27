龔正：“奮力一跳”　上海有信心、有底氣

1月27日，上海市人民政府舉行記者招待會。（圖片來源：東方網） 中評社北京1月27日電／據東方網報導，1月27日上午，上海市第十六屆人民代表大會第二次會議閉幕後，上海市政府在世博中心藍廳舉行記者招待會，上海市市長龔正與中外記者見面並回答記者提問。

新華社記者提問，上海市政府為2024年提出了一個不低的GDP增長目標。在外部環境嚴峻複雜的情況下，上海準備如何實現目標、奮力一跳？



龔正說，剛剛閉幕的市人代會確定，今年全市經濟增長的預期目標為5%左右，實現這個目標上海有信心、有底氣。



首先，習近平總書記對上海發展做出了戰略擘畫，提出了一系列新定位、新論述、新要求、新任務。總書記要求上海要加快建成具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市，要求上海在中國式現代化當中起到龍頭帶領和示範帶動作用，要求上海在全面深化改革擴大制度性開放當中發揮好風向標作用，要求上海以加快推進“五個中心”建設為主攻方向來統籌、牽引經濟社會發展各方面的工作。總書記這一系列提出的重要指示要求，實際上為上海下一步推動經濟高質量發展提供了強大的動力。



二是黨中央、國務院交給上海一系列重大國家戰略任務，為上海帶來新一輪發展機遇。去年以來，中央陸續發布了浦東綜合改革試點方案，全面對接國際高標準經貿規則推進中國（上海）自由貿易試驗區高水平制度型開放總體方案，全國首個“絲路電商”合作先行區行動方案，加快推進“五個中心”建設意見，虹橋國際樞紐新一輪24條行動方案等等，這些都為上海高質量發展提供了重大機遇。



三是上海“五個中心”建設取得新成效。經濟社會發展呈現“四個穩”的良好態勢，經濟主要指標企穩回升，新舊動能穩定接續，改革開放紅利穩定釋放，民生福祉和生態環境穩定改善。這“四個穩”充分說明上海經濟社會回穩向好、長期向好的基本面沒有改變，經濟發展呈現巨大韌性和蓬勃活力，為實現今年的目標提供有力支撐。另外，作為外向度比較高的城市，上海仍是跨國公司新一輪產業鏈、供應鏈布局的首選地之一，也是外商投資好項目落戶的首選地之一。



龔正說，實現這一目標也要經過十分艱苦的努力，必須奮力一跳，甚至奮力兩跳。上海要圍繞推動高質量發展，穩中求進、以進促穩、先立後破，著力推動經濟實現質的有效提升和量的有效增長，重點在三個方面下功夫。

