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圖瓦盧“親台派”總理在議會選舉中失利
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2024-01-27 15:47:23
圖瓦盧總理卡烏塞亞·納塔諾（圖片來源：視覺中國）
中評社北京1月27日電／據央視新聞消息，據多家外媒報導，支持與台灣維持所謂“外交關係”的圖瓦盧現任總理卡烏塞亞·納塔諾在26日舉行的議會選舉中失去席位。報導稱，這讓圖瓦盧可能與台灣“斷交”的預期進一步增加。
此前，圖瓦盧現任財政部長和“駐台代表”等人表示，圖瓦盧可能在選後“重新檢視”與台灣所謂的“外交關係”，引發輿論關注。
（來源：央視新聞）
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