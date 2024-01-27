自民黨四個派系解散：日本政局呈現四股潮流

中評社北京1月27日電／據澎湃新聞報導，由於日本自民黨“黑金”政治醜聞不斷發酵，1月25日，自民黨派閥森山派決定解散。至此，自民黨內6大派系已有4個解散。



自2023年底延燒至今的政治宴會“黑金”醜聞，揭露了日本自民黨派閥所屬議員涉嫌收受政治資金回扣的問題。這一事件嚴重損害了自民黨政權的公信力，動搖了執政基礎。長期以來衰而不死的自民黨派閥政治，被視為“萬惡之源”成為輿論批評的焦點。



為尋求度過危機，日本首相岸田文雄於2024年1月19日率先對外表明“為了恢復公眾對政治的信任，將解散宏池會”。值得注意的是，這一決定發生在自民黨岸田派（宏池會）的會計負責人因未在財務報告中列出政治資金派對收入而被東京地檢特搜部起訴的次日。隨後，自民黨內另外兩大派——清和政策研究會（安倍派）和志帥會（二階派）也在同一天解散。



岸田文雄解散自己領導的派閥的決定背後，究竟是出於作為自民黨總裁的責任感，希望以身作則引導黨內其他派系採取類似行動，以恢復民眾對政治的信任？還是利用輿論力量，為鞏固個人權力而進行政治豪賭？抑或是通過故意製造一場派閥解散的政治劇變，以此重新塑造黨內的力量格局？這一行動背後的真實動機和潛在影響值得分析。



解散宏池會，奪取黨內“改革”旗號



在“黑金”醜聞爆發後，岸田文雄的行動引發了外界的深度猜測。一方面，他公開宣布辭去岸田派的會長職務，防止風波蔓延傷及自身。另一方面，他接受了安倍派五位重要成員（高木毅、萩生田光一、世耕弘成、鬆野博一、西村康稔）的辭職，與安倍派劃清界限。此後，他在自民黨內成立了“政治革新本部”，任命麻生太郎和菅義偉為顧問，試圖通過團結岸田、麻生、茂木三派以及無派閥的大佬來共度時艱。



然而，表面上的穩定背後隱藏著一個問題：這樣的人事安排是否預示著岸田的首相任期將在2024年9月結束？而這真的是岸田文雄的初衷嗎？

