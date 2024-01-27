快舟火箭可復用技術試驗箭垂直起降試驗成功

中評社北京1月27日電／據新華社報導，1月26日下午，中國航天科工航天三江所屬火箭公司自主研發的快舟火箭可重復使用技術試驗箭順利完成垂直起降試驗。



本次試驗採用火箭公司研發的液氧甲烷發動機，飛行時間22秒，空中懸停9秒，懸停高度精度0.15米，試驗箭著陸姿態平穩，著陸位置精確，箭體狀態良好，試驗任務取得圓滿成功。



本次試驗的成功為快舟系列可重復使用液氧甲烷運載火箭的研製奠定了基礎。