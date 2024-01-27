共建成渝地區雙城經濟圈重大項目清單發布

中評社北京1月27日電／據四川日報報導，1月26日，記者從省發展改革委獲悉，推動成渝地區雙城經濟圈建設聯合辦公室近日發布《共建成渝地區雙城經濟圈2024年重大項目清單》，共列項目300個、總投資約3.6萬億元。隨著這批項目的推進實施，重大項目對成渝地區雙城經濟圈高質量發展的支撐作用將更加明顯。



具體來看，2024年將從七個方面大力推進重大項目建設：



進一步織密現代基礎設施網絡。川渝兩地將實施現代基礎設施項目101個，建成成都至資陽等市域（郊）鐵路、開江至梁平等省際高速公路，加快推進重慶江北、四川樂山等機場和成渝中線、成達萬高鐵等川渝重大通道等項目建設，有序推進長江上游航運中心實施。力爭完工1000千伏特高壓交流工程（甘孜—天府南—成都東、天府南—銅梁）等項目，加速建設國家天然氣（頁岩氣）千億立方米產能基地。年內開工建設引大濟岷等骨幹水利工程。



進一步優化現代化產業體系。實施現代產業體系項目114個，聚焦川渝協同共建的電子信息、裝備製造、汽車、特色消費品等世界級產業集群，以及機器人、智能網聯汽車等戰略性新興產業，加快實施宜賓鋰電、綿陽巨星永磁、德陽航空航天燃機裝備等一批有影響力的產業項目。



進一步增強區域協同創新能力。實施科技創新項目31個，建成投用錦屏深地實驗室等重大科技基礎設施項目，加快推進成渝綜合性科學中心、西部科學城等重大創新平台建設，開工建設中國地震科學實驗場等大科學裝置等項目。



進一步擦亮巴蜀文旅品牌。實施巴蜀特色文旅項目17個，推進實施重慶觀音橋、四川春熙路等傳統商圈以及沙坪壩磁器口、成都寬窄巷子等特色商業街區提質工程，加速建設三星堆國家文物保護利用示範區（一期）項目等標誌性文旅項目，加快打造世界知名商圈和國際旅遊目的地。



進一步築牢長江上游生態屏障。實施生態環境項目14個，加快推進大熊貓國家公園、“六江”生態廊道等項目建設，持續開展環境治理，實施碳達峰碳中和聯合行動，推行資源循環利用，生態環境共建共保深入推進，加快形成綠色低碳發展高地。

