徐麟：奮力開創綠色銅仁現代化建設新局面

中評社北京1月27日電／據貴州日報報導，1月26日，省委書記、省人大常委會主任徐麟來到省十四屆人大二次會議銅仁代表團，與代表們一起審議省人大常委會工作報告、省高級人民法院工作報告、省人民檢察院工作報告。他強調，要深入貫徹黨的二十大精神，全面落實習近平總書記視察貴州重要講話精神和對銅仁工作重要指示批示精神，堅持生態優先、綠色發展，牢牢守好發展和生態兩條底線，推動高質量發展和高水平生態協同共進，奮力開創綠色銅仁現代化建設新局面。省級領導李豫貴、李飛躍參加審議。



銅仁代表團發言踴躍、氣氛熱烈。穆嶸坤、張誠、鄭敏、代忠義、何英、蒙祖德、吳柯、趙靜8位代表，圍繞推進鄉村振興、萬山朱砂礦系列文化遺產申遺、鞏固拓展脫貧攻堅成果、易地搬遷社區治理、抹茶產業高質量發展、檢察機關服務保障高質量發展、梵淨山生物多樣性保護等作了發言。徐麟認真聽取發言，不時詢問有關情況，與代表互動交流。



徐麟在審議時說，省人大常委會工作報告充分體現習近平總書記關於堅持和完善人民代表大會制度的重要思想，集中體現黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，是一個高舉旗幟、發揚民主、求真務實、砥礪奮進的好報告。省高級人民法院工作報告、省人民檢察院工作報告深入貫徹習近平法治思想，總結成績全面客觀、分析問題精準到位、部署工作思路明晰，是政治站位高、人民立場穩、法治精神強的好報告。過去一年，省人大常委會圍繞中心、服務大局，創新開展立法、監督、代表等工作，服務大局有新作為，實現了依法履職良好開局。省高級人民法院、省人民檢察院在強化政治引領、履行法定職責、優化為民服務、深化工作創新等方面取得良好成效。



徐麟對銅仁過去一年發展取得的成績給予充分肯定。他強調，習近平總書記始終心系貴州發展、情系貴州人民，對銅仁特別關心、特別厚愛，對銅仁工作多次作出重要指示批示，貫穿其中的主線是牢牢守好發展和生態兩條底線。銅仁各族幹部群眾要深刻感悟習近平總書記的親切關懷和殷切囑托，更加衷心擁護“兩個確立”、忠誠踐行“兩個維護”，自覺把感恩之心轉化為忠誠之志、維護之行、奮進之力，奮發有為推進綠色銅仁現代化建設，以牢牢守好發展和生態兩條底線的實幹實績詮釋對黨的絕對忠誠。



徐麟強調，銅仁的最大資源是生態，最大發展優勢和競爭優勢是良好生態環境。要厚植高質量發展底色，把生態文明理念貫穿“四化”各領域，大力推進生態產業化、產業生態化，加快發展綠色生產力等新質生產力，不斷提升經濟社會發展的“含綠量”。要充分發揮比較優勢做特工業、做精城鎮、做優農業、做強旅遊，打造具有全國競爭力的新型功能材料產業集群，規劃建設武陵山區域中心城市，提升抹茶、肉牛等綠色優質產品發展水平，建設以梵淨山為重要旅遊目的地的生態旅遊示範區。要增添高水平生態亮色，扎實做好綠水青山就是金山銀山這篇大文章，狠抓烏江流域治理和梵淨山保護管理，狠抓錳污染治理，大力發展林下經濟，創新生態產品價值實現機制，拓寬“兩山”轉化路徑，奮力在生態文明建設上出新績方面走前列。要毫不動搖堅持和加強黨的領導，自覺踐行以人民為中心的發展思想，有力有效抓黨建、用心用情惠民生、盡職盡責防風險，不斷增強人民群眾獲得感幸福感安全感。



省有關部門負責同志參加審議。



（來源：貴州日報）