雲南：民生領域投入持續加大

中評社北京1月27日電／據雲南日報報導，根據省十四屆人大二次會議議程，1月24日，雲南省2023年地方財政預算執行情況和2024年地方財政預算草案的報告提請大會審查。報告對2024年全省和省級收支預算作出安排，明確將繼續實施積極的財政政策，合理安排財政預算，為譜寫好中國式現代化雲南篇章提供更加堅實的財力支撐。



報告明確，2024年預算編制著重把握了“聚中心、保重點”“防風險、守底線”“優結構、提效能”“惠民生、增福祉”“重均衡、保基層”五個原則。其中強調，堅決保障中央和省委決策部署，對最急需最緊迫的大事要事優先安排，對必保的剛性支出足額安排，集中財力保障重大戰略、重要任務、重點改革落實落地，全力推動全省高質量跨越式發展。同時，將持續加大民生領域投入力度，保持全省一般公共預算民生支出占比70%以上。



從2024年省級預算支出安排來看，擴投資促消費、產業發展、教育科技、鄉村振興、民生改善等領域值得關注。



其中明確，安排206.7億元持續推進公路、鐵路、民航建設發展，加大力度支持滇中引水工程建設，深入實施“興水潤滇”工程，支持相關水利工程建設等。



安排11億元支持新能源電池、綠色矽、綠色鋁、生物醫藥、食品加工等重點產業新建和技術改造。安排10億元支持能源保供和煤電運行調節。安排3.8億元聚焦“1＋10＋3”重點產業，支持高原特色農業發展。安排3億元支持實施旅遊高質量發展“六項行動”。



安排教育資金291.4億元，比2023年增加50億元，增長20.7%，推進教育高質量發展。安排38.1億元，聚焦重點領域和產業發展科技創新，圍繞綠色能源和綠色製造、生物醫藥等領域，支持一批重大科技項目產業化。



持續加大鄉村振興投入力度，安排80億元，保持省級財政銜接推進鄉村振興補助力度不減。爭取中央特別國債資金安排40億元，省級安排10億元，支持加快高標準農田建設。

