法國作家佳玥：要談論中國，那就前往中國

中評社北京1月27日電／“我與中國之間存在一種特殊的情感關係，這遠遠超出文化、經濟、外交關係的範疇。”法國作家克里斯蒂娜·卡約爾（中文名佳玥）日前在巴黎接受新華社記者採訪時，用“緣分”二字詮釋自己同中國之間千絲萬縷的聯繫。



佳玥的中國情緣始於愛情。20多年前，她隨赴華工作的未婚夫來到這個陌生的國家。後來，她在北京結婚，在胡同裡生活，學會中文並更加瞭解中國。此後，佳玥致力於推動法中文化藝術交流，讓更多的法國藝術家與中國結緣。



時至今日，佳玥仍難忘與中國初次相逢時感受到的驚喜。2002年5月，剛到北京的她來到公園，看到湛藍天空下，一群老老少少在遛彎兒、打太極、在地上練毛筆字。“這真是一群懂生活的人。”佳玥告訴記者，到北京的第一天，她就感受到中國人對生活的熱愛。這與此前周圍人向她講述的中國大相徑庭，絲毫不見傳聞中“悲傷灰暗”的色調。



“永遠要去看看現實什麼樣，這句話一直指引著我。”佳玥說，在中國生活的日子裡，她開始與藝術家、農民、工人、知識分子等各行各業的中國人交流，“用自己的眼睛和耳朵認識中國”。



這一過程中，學哲學出身的佳玥收穫了大量對中國的新認知。她先後出版《中國人看蒙娜麗莎時想些什麼》《中國人為什麼有時間》等多部法文著作，以文字為媒介，在法國人和中國人之間搭建交流通道。



佳玥多次將法中文化交流比作“紅酒與綠茶的對話”。此次在巴黎接受採訪時，她將這種碰撞穿在了身上：一身紅綠搭配的裝束體現了法中兩國文化在她身上的融合。



20多年前，佳玥一句中文也不會，現在能講略帶京腔的流利中文；剛到北京時，她四處苦尋咖啡館，如今愛上北京街角的羊肉串；她原本信奉法國哲學家笛卡爾的理性主義思想，現在能欣賞中國道家處世哲學。“我為自己能學到這麼多東西感到高興，也想把這種體驗帶給藝術家們。”佳玥告訴記者。

