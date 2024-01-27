寧夏力爭數字經濟增加

中評社北京1月27日電／據新華網報導，記者從寧夏回族自治區兩會上瞭解到，寧夏2024年將加大產業數字化、數字產業化推進力度，力爭數字經濟增加值占GDP比重達到36%以上，推動數字紅利惠及全區人民。



2023年寧夏數字經濟發展交出亮眼成績單：寧夏算力資源環境指數、互聯網光纖接入端口占比均居全國第一，5G用戶滲透率全國第二，電信業務總量增長全國第三，“雙中心”地位明顯提升，第一增長極作用初步顯現。



為實現這一目標，寧夏在2023年全面實施數字寧夏戰略，完成規劃、組織、政策、平台、標準“五大體系”頂層設計，組建並高效運營數字寧夏公司，建成全國首個萬卡級智算基地、人工智能芯片適配基地和西北首條高端智能服務器生產線適配基地，服務器上架率達到77%，上雲企業總量達2000家。



在寧夏中衛市北郊的中國聯通雲數據中心機房裡，一排排服務器和密密麻麻的硬盤，掌控著2000多公里外城市無人駕駛安防車的一舉一動……這是中衛市“東數西算”工程的應用場景之一。



以沙漠、戈壁、荒地、山地等地貌特徵為主的中衛市，近年來搶抓建設數字中國發展機遇，發掘自身潛在優勢“換道超車”，正加速推進國家（中衛）新型互聯網交換中心和全國一體化算力網絡國家樞紐節點中衛數據中心集群建設。



“內生動力不足是中衛發展的首要障礙，在資源和環境約束趨緊的形勢下，我們正在加快探索以算力賦能經濟高質量發展。”寧夏回族自治區人大代表、中衛市市長馬洪海說，目前中衛已建成14個大型、超大型數據中心，集聚了200多家雲計算和配套企業，為美團、小米、小紅書等4000多家企業提供數據存儲和雲計算服務。



2024年，寧夏將推進數字經濟“提升行動”，即實施數字產業化量級提升行動，全力打造“四大基地”，加快建設七大數據中心，努力把“交換中心”“算力中心”變成“投資中心”“效益中心”；實施產業數字化質效提升行動，大力發展“數字＋”“數字×”產業，大力推進傳統產業智能升級計劃，新增上雲企業1000家，規上企業數字化轉型比例達到55%；實施數據平台能力提升行動，實現人口密集區5G信號全覆蓋，推動公共數據資源有序開發、高效共享，全面加強數字政府建設。



（來源：新華網）