江西新餘“1·24”特大火災事故追蹤

中評社北京1月27日電／1月24日下午，江西新餘市渝水區一臨街店鋪發生火災，導致39人遇難，9人受傷。



火災事故為何發生？短時間內為何造成重大傷亡？遇難人員大多在二樓，為何逃生受阻？“新華視點”記者在事故現場進行了走訪。



違規動火施工釀出特大事故



1月25日上午，新餘市召開新聞發布會，通報“1·24”特大火災事故情況。此次事故原因已初步查明，失火建築地下一層進行冷庫裝修過程中，施工人員違規動火施工造成起火。



記者現場走訪發現，著火的建築一共有三層，地下一層為冷庫，一樓是網吧，二樓是培訓機構和賓館。事發前幾天，冷庫正在施工，附近居民看到有大量泡沫板運到店內。



現場救援人員告訴記者，事故發生時，施工人員正在對地下一層進行施工，電焊切割過程中導致泡沫板起火。事故發生後，新餘市消防支隊共搜救出48人，其中39人遇難、9人送醫救治。據介紹，受困人員主要是參加教育咨詢培訓的學生和住宿旅客。目前，已有12名相關責任人員在接受公安機關調查。



有業內人士表示，儘管電焊施工屬於特種行業，但是技術門檻低，工人自己買一套設備就可以進行電焊作業；再加上電焊作業從業人員素質參差不齊，缺乏必備的安全意識和技能，增加了引發火災風險。



“刺鼻的濃煙聞幾秒鐘便感覺發暈”



記者採訪瞭解到，火災發生後，地下一層因違規動火引燃泡沫板而產生的大量有毒濃煙，通過樓道湧入二樓導致人員被困。

